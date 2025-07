“No estamos para golpearnos entre nosotros”: Petro lanzó pulla a Gustavo Bolívar en pleno evento público

Petro, desde Caloto en el departamento del Cauca, expresó: “Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros”.

“Entonces, planifiquemos, compañeros. Seamos gobierno. Ya no es tanto y queda un año. Y espero que vengan otros cuatro años más. Ya la prensa debe estar titulando. Petro dijo que otros cuatro años más. Cuatro años más del proyecto popular en Colombia”, dijo Petro.

De la misma manera, anotó: “Entonces, obviamente, eso implica volver a ser mayoría. Volver a ser mayoría no es que nos matemos entre nosotros. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros”.