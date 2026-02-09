Elecciones 2026

No pierda su voto. Este simulador enseña a marcar el tarjetón de manera correcta

En las pasadas elecciones legislativas, un promedio de 1,4 millones de sufragios fueron anulados, en gran parte por la confusión que genera una tarjeta electoral con múltiples números y logos. Una plataforma digital busca contribuir a contrarrestar este fenómeno.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 12:14 p. m.
tutarjeton.com es una página web en la que encontrará las tarjetas electorales que recibirá el 8 de marzo y en la que podrá practicar su voto.
El próximo 8 de marzo los colombianos enfrentarán el reto no solo de salir a votar, sino de hacerlo de manera correcta. Históricamente se ha registrado una cantidad muy alta de votos nulos en las elecciones, especialmente a Congreso, por las características del tarjetón: varios logos y muchos números, sin fotos de los candidatos. Solo en las elecciones de 2022 el promedio de votos no válidos superó los 1.4 millones, lo que equivale a la elección de 10 curules en el Senado.

Ejercer el derecho al voto muchas veces termina siendo un acto difícil y estresante. Juan Manuel Corredor, experto en neurociencia, asegura que “el principal factor de estrés que enfrenta un ciudadano es el día de la votación. La gente quiere ir a votar y tal vez sabe por quién hacerlo, pero al recibir la tarjeta electoral que le entrega el jurado de votación se encuentra con múltiples logos de partidos y números que pueden generar confusión y eso hace estresante el voto”.

Corredor, CEO de Wappid, una empresa de desarrollos tecnológicos para temas políticos, creó tutarjeton.com, una página web que permite practicar cómo votar. El simulador reproduce el tarjetón oficial y enseña cómo marcar correctamente, buscando reducir el riesgo de cometer errores el día de la votación. La plataforma fue puesta en marcha en la última semana de enero y desde su creación han ingresado cerca de 5.000 mil personas. El objetivo es que la operación del aplicativo continúe como pedagogía para las elecciones presidenciales y las de alcaldes y gobernadores en el 2027.

El estudio hecho por la compañía y que llevó al desarrollo de la iniciativa, señala que especialmente en las personas mayores es más difícil votar correctamente, pero también que existe una gran brecha entre candidatos que cuentan con recursos para hacer pedagogía con los que no tienen dicha posibilidad: “Nosotros lo que hacemos es nivelar la cancha para que cualquier candidato, de cualquier región, en las zonas más apartadas, pueda utilizar nuestra iniciativa como pedagogía para su electorado”, señaló Corredor.

A diferencia de las campañas pedagógicas tradicionales, la herramienta ofrece una interactividad que permite familiarizarse con el tarjetón en condiciones similares a las reales, incluyendo el tiempo para decidir. El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo aseguró que “la mejor medida para combatir el voto nulo es la capacitación, la instrucción y la divulgación de todas las posibilidades para votar en las diferentes elecciones” y destacó que proyectos digitales como este contribuyen a la pedagogía electoral.

La plataforma fue desarrollada con datos de la Registraduría sobre la inscripción de candidatos y partidos para las elecciones legislativas del próximo mes, la iniciativa apunta a democratizar la pedagogía electoral y a que el error ocurra en el simulador y no en la urna.

