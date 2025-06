“No soy camaleón”: Francisco Barbosa lanzó dura declaración y se hizo viral. ¿Pulla a Claudia López?

“Yo no soy un camaleón. Simplemente creo que el 7 de agosto de 2026 Colombia debe tener carácter, determinación y una firmeza para recuperar cada uno de los sectores”, dijo.

“Y tenemos que hacerlo con quienes hemos luchado para que no acaben la democracia. Aquellos que hoy se llaman no petristas después de que apoyaron a Gustavo Petro, fueron ministros de Gustavo Petro, después de que estuvieron a su lado, lo acompañaron en la destrucción de las ramas del poder, no merecen una nueva oportunidad para dirigir el país”, reiteró Barbosa.