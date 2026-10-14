“Nunca presencié ningún acto de violencia de Verónica Alcocer al expresidente Petro”, exministra de Trabajo

El semanario Voz publicó la declaración de la exministra Gloria Inés Ramírez en la que rechaza categóricamente que ella haya sido testigo de un acto de violencia entre la pareja presidencial mientras ella era miembro del gabinete.

Verónica Alcocer agredía físicamente a Gustavo Petro, según Angie Rodríguez: “Le estaba pegando, lo insultaba”

“La señora Angie Rodríguez me menciona como testigo de un supuesto episodio de violencia de Verónica Alcocer contra el expresidente Gustavo Petro. Desmiento categóricamente esa afirmación”, asegura la exministra.

Según la exfuncionaria, “el episodio en el que pretende involucrarme nunca ocurrió y su relato es falso. Nunca presencié ningún acto de violencia de la señora Verónica Alcocer hacia el expresidente Gustavo Petro”.

Ramírez asegura que en lo personal, “siempre recibí un trato respetuoso por parte de la familia presidencial. Mi nombre y mi trayectoria no pueden utilizarse para dar credibilidad a hechos que no presencié ni a declaraciones que no hice. Solicito a la señora Rodríguez corregir públicamente esas afirmaciones y a los medios que las han difundido dar a esta aclaración una visibilidad equivalente”.

Y agrega, “como integrante del Pacto Histórico, considero que la manera en que se presentan y amplifican estos señalamientos contribuyen a una estrategia de desprestigio contra nuestro proyecto político. Convertir a Verónica Alcocer en un chivo expiatorio permite extender la descalificación al gobierno de Gustavo Petro y al conjunto de quienes hemos defendido una agenda de transformación social, de paz y de derechos. Las denuncias deben esclarecerse con pruebas y garantías”.

Ramírez asegura que estudiará con su equipo de abogados la pertinencia de adelantar las acciones jurídicas correspondientes frente al uso de su nombre en este episodio.

En una entrevista con SEMANA, Angie Rodríguez había narrado cómo fue víctima de agresión física y verbal por parte de la ex primera dama. Lo hizo en respuesta a la explosiva entrevista de Eva Ferrer en la cual se describía a la ex primera dama como la jefa de una banda criminal.

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Ferrer había contado que Alcocer había maltratado a Rodríguez, versión que ella también confirmó.

La exdirectora del Dapre contó sobre un episodio que ocurrió en febrero de 2025, cuando recién llegaba al cargo, en el que Alcocer entró a la oficina de Petro. “Se empezó a escuchar gritos, insultos. O sea, ella le estaba pegando al presidente”, aseguró.

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“Le estaba pegando, lo insultaba y le decía groserías. ‘Hijueputa, hijueputa, vale mierda’. Esa jerga costeña, dice muchas palabras costeñas. Lo insultaba con groserías. Se escuchaban los golpes, ‘pum, pum, pum’”, narró Rodríguez.

En ese momento, la exdirectora del Dapre llamó a seguridad, pidiéndoles entrar a la oficina: “Claro, recién llegada yo, además que nunca tuve empalme. Estaba actuando por instinto”.

“Yo les decía, ‘entremos’. Y me dicen, ‘no, doctora Angie, es que nosotros no podemos entrar a eso’. Y yo les dije, ‘pero están golpeando al presidente y está la primera dama golpeándole’. Entonces me dicen, ‘no podemos entrar’”, contó.

La exdirectora del Dapre ahí dijo que la entonces ministra Gloria Inés Ramírez había presenciado la situación pues justo estaba ahí esperando para verse con el presidente en una cita. “Ella se puso a llorar y dijo: ‘Ay, mi presidente no se merece eso’. Y llore, y llore, y llore”, manifestó.