Perdonó a las Farc porque lo mantuvieron 12 años secuestrado y hoy vive tranquilo en Canadá, un país que lo recibió con los brazos abiertos cuando decidió huir de Colombia porque lo iban a asesinar. Pablo Emilio Moncayo, el hijo del profesor Moncayo, el caminante de la paz, habló con SEMANA.

Se refirió a la pesadilla que enfrentó en el secuestro y la que tuvo que soportar tras quedar en libertad en marzo de 2010: amenazas, intimidaciones, panfletos, persecución en el Ejército y un retiro de la institución que fue polémico. No lo indemnizó el Estado, menos las Farc. Aún así, solo tiene gratitud para el Ejército.

En diálogo con este medio, Moncayo les habló a los exjefes guerrilleros que lo tuvieron privado de su libertad y pidió un favor: le devuelvan sus cuadernos donde escribió más de 500 poemas. Los plasmó durante el día, en medio del peligro de la selva, y las noches cuando no podía conciliar el sueño e imaginaba, con incertidumbre, la suerte de su familia.

Pablo Emilio Moncayo | Foto: Cortesía/API

“Lo único que he querido es recuperar unos cuadernos de poemas. Tenía 530 que quisiera recuperar, pero no he podido contactar a alguien que me dé una pista de quién pueda tenerlos, si aún existen”, dijo.

Contó que en sus escritos “hay décimas, octavas, los poemas tienen ritmo, métrica, cadencia. Unos hablan de temas existenciales, de la vida, la muerte; en otros reflexionaba sobre la belleza de la naturaleza, del amor, textos idílicos, de la soledad, el sentimiento que cruza por la mente de las personas. Los escribí en la selva. Si los cuadernos no fueron quemados, deben estar enterrados”, afirmó.

SEMANA le preguntó quién podría dar noticias del paradero de sus cuadernos y respondió: “De pronto podría dar razón de ellos José Benito Cabrera, conocido como Fabián Ramírez. Él podría saber”.

Pablo Emilio Moncayo viene ocasionalmente a Colombia y visita Nariño, su tierra natal. No obstante, siente temor por las disidencias de las Farc. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Ramírez fue Comandante del Bloque Oriental de las Farc y hoy hace parte de los exjefes guerrilleros que entregó las armas tras el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo armado.

Durante el secuestro, cargó sus cuadernos por todas las rutas por donde tuvo que caminar entre la manigua. Pero el 9 de marzo de 2010, cuando fue liberado, los perdió de vista.

“Ese día nos separaron del grupo y, cuando me encontraba solo, me informaron que tenía que irme a la cama del otro lado. Y allí me pidieron subirme a la mesa, que me quitara la ropa, quedé en bola, me pasaron ropa nueva, una maleta y se llevaron la mía. Ahí tenía mis cuadernos y la Biblia. Hasta ahí llegó todo”, afirmó.

Casi mil kilómetros caminó Gustavo Moncayo desde Pasto hasta Bogotá en 2008. Su objetivo era manifestarse para pedir la liberta de su hijo, Pablo Emilio. | Foto: Juan Carlos Sierra