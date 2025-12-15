Suscribirse

POLÍTICA

Pablo Emilio Moncayo pidió a las Farc que entreguen los cuadernos con poemas que escribió durante su secuestro: “No pude contactarlos”

Moncayo- el hijo del profesor Moncayo, a quien Colombia vio caminar por la liberación de su hijo-dijo que alias Fabián Ramírez puede darle noticias.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 3:53 p. m.
Pablo Emilio Moncayo
Pablo Emilio Moncayo | Foto: Cortesía/API

Perdonó a las Farc porque lo mantuvieron 12 años secuestrado y hoy vive tranquilo en Canadá, un país que lo recibió con los brazos abiertos cuando decidió huir de Colombia porque lo iban a asesinar. Pablo Emilio Moncayo, el hijo del profesor Moncayo, el caminante de la paz, habló con SEMANA.

Se refirió a la pesadilla que enfrentó en el secuestro y la que tuvo que soportar tras quedar en libertad en marzo de 2010: amenazas, intimidaciones, panfletos, persecución en el Ejército y un retiro de la institución que fue polémico. No lo indemnizó el Estado, menos las Farc. Aún así, solo tiene gratitud para el Ejército.

En diálogo con este medio, Moncayo les habló a los exjefes guerrilleros que lo tuvieron privado de su libertad y pidió un favor: le devuelvan sus cuadernos donde escribió más de 500 poemas. Los plasmó durante el día, en medio del peligro de la selva, y las noches cuando no podía conciliar el sueño e imaginaba, con incertidumbre, la suerte de su familia.

Pablo Emilio Moncayo
Pablo Emilio Moncayo | Foto: Cortesía/API

“Lo único que he querido es recuperar unos cuadernos de poemas. Tenía 530 que quisiera recuperar, pero no he podido contactar a alguien que me dé una pista de quién pueda tenerlos, si aún existen”, dijo.

Contó que en sus escritos “hay décimas, octavas, los poemas tienen ritmo, métrica, cadencia. Unos hablan de temas existenciales, de la vida, la muerte; en otros reflexionaba sobre la belleza de la naturaleza, del amor, textos idílicos, de la soledad, el sentimiento que cruza por la mente de las personas. Los escribí en la selva. Si los cuadernos no fueron quemados, deben estar enterrados”, afirmó.

SEMANA le preguntó quién podría dar noticias del paradero de sus cuadernos y respondió: “De pronto podría dar razón de ellos José Benito Cabrera, conocido como Fabián Ramírez. Él podría saber”.

Pablo Emilio Moncayo viene ocasionalmente a Colombia y visita Nariño, su tierra natal. No obstante, siente temor por las disidencias de las Farc.
Pablo Emilio Moncayo viene ocasionalmente a Colombia y visita Nariño, su tierra natal. No obstante, siente temor por las disidencias de las Farc. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Ramírez fue Comandante del Bloque Oriental de las Farc y hoy hace parte de los exjefes guerrilleros que entregó las armas tras el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo armado.

Durante el secuestro, cargó sus cuadernos por todas las rutas por donde tuvo que caminar entre la manigua. Pero el 9 de marzo de 2010, cuando fue liberado, los perdió de vista.

“Ese día nos separaron del grupo y, cuando me encontraba solo, me informaron que tenía que irme a la cama del otro lado. Y allí me pidieron subirme a la mesa, que me quitara la ropa, quedé en bola, me pasaron ropa nueva, una maleta y se llevaron la mía. Ahí tenía mis cuadernos y la Biblia. Hasta ahí llegó todo”, afirmó.

Casi mil kilómetros caminó Gustavo Moncayo desde Pasto hasta Bogotá en 2008. Su objetivo era manifestarse para pedir la liberta de su hijo, Pablo Emilio. | Foto: Juan Carlos Sierra

Moncayo - quien no tiene certeza si sus escritos terminaron sepultados en la selva o algún exjefe guerrillero los tiene en su poder-no asistió a los llamados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) porque recibió amenazas contra su vida que lo obligaron a huir de Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre, hizo eco en la Contraloría, que abrió indagación preliminar

2. “Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

3. Magistrado de la Corte Suprema será llevado a juicio por supuesta presión a testigo estrella del caso UNGRD

4. Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

5. Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoFARCJEP

Noticias Destacadas

La fuerza de las regiones es un movimiento que agrupa a varios ex gobernadores como Aníbal Gaviria de Antioquia y Héctor Olimpo de Sucre.

Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

Redacción Semana
daniel quintero Exalcalde de Medellín

Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

Redacción Semana
Pablo Emilio Moncayo

Pablo Emilio Moncayo pidió a las Farc que entreguen los cuadernos con poemas que escribió durante su secuestro: “No pude contactarlos”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.