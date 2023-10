Petro, Francia Márquez y el círculo más cercano del Gobierno fueron los grandes perdedores en las elecciones regionales. El ajedrez político cambió en Colombia

No hay duda de que a partir de este cambio regional se avecina un panorama oscuro y difícil para los sectores cercanos al Gobierno, porque perdieron en las principales regiones del país, las cuales dieron un giro al centro, tal vez, cansadas de esperar el cambio prometido en la campaña presidencial.

El gran perdedor del plebiscito electoral no solo en Bogotá, sino en Colombia, es el presidente Petro y el sector político que lo acompaña. Los candidatos del Pacto Histórico y las coaliciones en las que hubo alguna huella del petrismo recibieron una derrota en las principales alcaldías y gobernaciones del país.

Una publicación de The Economist fue la estocada final porque hizo una cruda radiografía sobre el Gobierno Petro. Recordó la impopularidad del mandatario, los problemas en el gabinete, los escándalos de Laura Sarabia, Armando Benedetti y Nicolás Petro, y para rematar puso en duda la capacidad del mandatario para liderar las reformas en el Congreso.

El expresidente Álvaro Uribe recorrió el país durante meses y logró convencer a los ciudadanos sobre la importancia de no abandonar la seguridad y la economía. | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Pero la cuenta de cobro incluye a Petro, a su Gobierno y al círculo más cercano. Como nadie es profeta en su tierra, Francia Márquez no logró impulsar la candidatura de Nasly Lucumí para la Alcaldía de Suárez (Cauca), quien quedó en segundo lugar con 3.800 votos. Hace unas semanas se daba por descontado que Francia lograría esta victoria política, pero en las urnas le respondieron con un rotundo no.

Verónica Alcocer tampoco logró que su primo Mario Fernández Alcocer se quedara con la Gobernación de Sucre y fue derrotado por Lucy Inés García, quien ganó con 221.000 votos y le sacó más de 21.000 de diferencia. De nada valieron los esfuerzos de Fernández para usar la Casa de Nariño en su campaña y mucho menos hablar de su relación familiar con la primera dama. La historia con Gustavo Bolívar ya es conocida, pero allí quedó claro que los representantes David Racero, María Fernanda Carrascal, Alirio Uribe, Heráclito Landinez, Gabriel Becerra, Tamara Argote y María del Mar Pizarro no cuentan con una estructura política y que a punta de trinos y redes no se pone un alcalde en Colombia. Aunque Bolívar fue derrotado por Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, quedó claro que los votos son de él y también que sin respaldo del pueblo no hay paraíso.