Petro inicia la jornada de este jueves hablando de precios del gas y no de la liberación de Lyan, que duró 19 días secuestrado

Algunos sectores de la sociedad y políticos del país no salen del asombro por el silencio por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, tras la liberación de Lyan Hortúa.

“El estancamiento en la caída de la inflación no tiene como causa un aumento de la liquidez en el país —corregible con altas tasas de interés—, sino un efecto estructural de alza de precios de servicios públicos, entre ellos el gas”, indicó el presidende Petro.

La acción repetitiva de abuso sobre los consumidores, por parte de intermediarios del gas llevará a la intervención de las empresas que lo hagan. Al consumidor se le respeta. El estancamiento en la caída de la inflación , no tiene como causa, un aumento de la liquidez en el… https://t.co/11I6iVQJKi

Entre tanto, el presidente Petro solo ha publicado un trino sobre el caso de Lyan, lo hizo tras varios días de secuestro del menor, pero aún no se pronuncia tras la liberación que se hizo el miércoles de esta semana.

“Lyan no es mercancía, quienes convierten a un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya.”, dice la publicación de Petro.

Pero la familia de Lyan no ha guardado silencio sobre la postura de Petro, es el caso del tío del menor, Sebastián Bonilla, quien expresó en diálogo con La FM de RCN: “En ningún momento (el primer mandatario) se comunicó con mi hermana. No la llamó ni tuvo un acto de solidaridad. No se apropió del tema. Vino a poner un trino a 18 días, cuando ya para qué. Son cosas que lo dejan a uno muy decepcionado con la autoridad. Yo estuve en el momento del secuestro. Sentí totalmente el abandono del Estado”.