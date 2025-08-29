Suscribirse

Política

Petro lanzó particular frase sobre su Gobierno: “Me parecen demasiados”

El mandatario colombiano ha mencionado, en varios escenarios, la recta final de su administración.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 9:04 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en el más reciente evento que congregó a los presidentes de las altas cortes del país, el cual se llevó a cabo en Villavicencio, en el Meta.

El jefe de Estado, luego de realizar el saludo protocolario de los asistentes, lanzó una particular frase, que llamó la atención de los presentes al evento de la Jurisdicción Ordinaria.

Contexto: Le advierten en vivo a Petro que podría terminar respondiendo ante Estados Unidos por apoyar a Maduro: “Él se está confundiendo”

“Agote mi voz en la entrada, entonces tendrá que tener calma, porque la tengo prácticamente terminada, de tantos años de Gobierno, tres, que me parecen demasiados, eso es para la prensa”, dijo Gustavo Petro.

El mandatario colombiano también hizo mención, nuevamente, a la guerra en Medio Oriente y el bombardeo en Gaza.

Gustavo Petro
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Debajo de los burócratas de las oficinas de las Naciones Unidas, debajo de la conciencia doble de europeos que asesinaron judíos y ahora echan a los judíos de su tierra para volverlos aliados para asesinar otro pueblo que ya no es el judío, sino el palestino”, expresó el jefe de Estado.

Y avanzó: “Aprenden cómo arrojar las bombas sin culpa y firman y aplauden como si estuvieran en las plazas de toros de los países latinos aplaudiendo la muerte, tan acostumbrados se volvieron a aplaudir la muerte que entonces ahora aplauden la muerte de los bebés. ¿Y es que esas bombas no van a caer sobre nosotros?”.

“Esa historia nuestra no nos hace ver, acaso, que las bombas que caen allá caerán también aquí, y que ya se anuncian, y que simplemente lo que nos están es amenazando, y que, por tanto, deberíamos alistarnos intelectual y físicamente”, recalcó Gustavo Petro.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
Casa de Nariño | Foto: guillermo torres-semana

Por otra parte, esta misma semana, en una alocución que hizo en la Casa de Nariño, el presidente habló sobre la recta final de su Gobierno.

“Ya casi tengo el mismo periodo de Duque. Entonces se puede comparar ya los dos periodos”, dijo Petro, al hacer referencia de las cifras de la implementación de su programa de salud.

Expresó: “Me quedan unos meses, ustedes dirán que es chévere, y algunos y otros dirán qué lástima”.

Contexto: “Lástima”: Gustavo Petro lanzó pulla al Banco de la República tras cifras de desempleo que dio a conocer el Dane









