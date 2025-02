Petro sigue sin retractarse por haber llamado “nazi” a un tuitero, asegura que su mensaje fue malinterpretado

Petro no se retractó, pese a la orden del Consejo de Estado, por llamar nazi a una tuitera y lanzó pulla: “Hay actitudes nazis”

Contexto: Petro no se retractó, pese a la orden del Consejo de Estado, por llamar nazi a una tuitera y lanzó pulla: “Hay actitudes nazis”

“El que es nazi es nazi, así no queramos decirlo de frente. Porque su resultado fue un genocidio, desde el poder, no cualquier criminal por ahí en una calle, que los hay, porque estos sí eran desde el poder; los nazis son criminales desde el poder, no ideólogos, y se deben tratar como tal”, expresó Gustavo Petro en esa oportunidad.