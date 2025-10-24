Suscribirse

Política

Piden a Estados Unidos que revele las pruebas contra Gustavo Petro que motivaron su inclusión en la lista Clinton: “Terriblemente grave”

El propio presidente le confirmó la noticia a los colombianos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 8:20 p. m.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Semana.

No es un buen viernes para el presidente Gustavo Petro. Estados Unidos lo incluyó en la lista Clinton, una lista de sanciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que identifica a personas, empresas o entidades con las que, a juicio de los norteamericanos, no se pueden realizar transacciones financieras.

La decisión, que se suma al impedimento que tiene Petro para ingresar a EE. UU., porque el Departamento de Estado le suspendió su visa de ingreso a ese país, no es menor. El hoy mandatario se convirtió en el primer jefe de Estado de Colombia en hacer parte de esta lista.

Ni siquiera Ernesto Samper, en medio del escándalo del Proceso 8.000, por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, fue incluido.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó ante la decisión del gobierno Trump y pidió a los norteamericanos mostrarle a este país las pruebas que tienen contra Petro.

“Terriblemente grave que un presidente de una nación esté en lista Clinton. Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolas Petro lista Clinton
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolas Petro lista Clinton | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Y pidió: “Ojalá las saquen. Ojalá el pueblo colombiano y el mundo se enteren de qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, con qué aliados del narcoterrorismo y cuál es el riesgo para la transición a la democracia. En mi gobierno nada de esto pasará. Que se vayan presos y extraditados los bandidos que terminan generando zozobra en Colombia”.

Y es que el propio Gustavo Petro le comunicó a los colombianos la noticia.

“Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo, y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, precisó el mandatario.

Gustavo Petro, Veronica Alcocer
Gustavo Petro, Veronica Alcocer | Foto: Getty Images

Dijo que el abogado que lo defenderá será Dany Kovalik, de los EE. UU.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, manifestó.

Hasta las primeras horas de la tarde de este viernes 24 de octubre, se confirmó que, además de Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, el exdiputado Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton.

Armando Benedetti.
Armando Benedetti. Bogotá Septiembre 18 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Benedetti, quien tampoco tiene visa norteamericana, no dudó en responder.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, manifestó.

Y siguió: “En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE. UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos, go home”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Embajada de EE. UU. cerró sus puertas por manifestaciones convocadas por Gustavo Petro este viernes: así van las marchas

2. “Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

3. Cirujano de Baby Demoni habló de la muerte de la ‘influencer’ y dio su versión: “Yo no lo creo posible”

4. Cuadrado pide Selección con un golazo ante el Milán y complica al líder de la Serie A

5. Petro no es el único: estos son los otros jefes de Estado que han sido incluidos en la temida lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoEstados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

Lista Clinton

Petro no es el único: estos son los otros jefes de Estado que han sido incluidos en la temida lista Clinton

Redacción Semana
La Presidencia de Colombia y el presidente Gustavo Petro rechazaron las imputaciones y calificaron la decisión como motivada por intereses políticos.

“Exguerrillero y aliado de narco-terroristas”: María Elvira Salazar arremete contra Petro tras su inclusión en lista Clinton

Gustavo Petro

“Al que ha incautado más cocaína lo incluyen en la lista Clinton”: indignación en el petrismo por decisión de gobierno Trump contra el presidente

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.