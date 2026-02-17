Piden intervención de los entes de control, del Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro para evitar abusos en el predial

Aleida Noguera, candidata a la Cámara por Santander por la Coalición Avanza, pidió a los organismos de control, al Instituto Agustín Codazzi y a la Superintendencia de Notariado y Registro que eviten abusos en el pago del impuesto predial en ese departamento, el área metropolitana de Bucaramanga y diferentes regiones del país.

“En 2025, municipios de Cundinamarca y ciudades como Yopal y San José del Guaviare registraron protestas por aumentos derivados de actualizaciones catastrales difíciles de revisar. Expertos y veedurías han advertido que el mayor impacto se concentra en el sector rural, donde los avalúos superan el valor comercial de las tierras, dejando a los campesinos sin compradores y con cargas tributarias imposibles de asumir”, dijo Noguera, en un comunicado de prensa.

En el caso de Bucaramanga, Noguera dijo que ha realizado recorridos por el área metropolitana y ha encontrado "casos de hogares en pobreza pagando recibos cercanos a cinco millones de pesos, así como arrendamientos destinados casi en su totalidad al pago del predial, producto de incrementos que en algunos casos han llegado al 100 % en dos años, pese a que el aumento legal anual debía rondar el 3 %“.

“Para 2026, los predios no actualizados deben regirse por el Decreto 1480 de 2025, que limita el incremento de avalúos catastrales al 3 %. Este porcentaje debería ser respetado por municipios como Floridablanca, Piedecuesta y la capital santandereana. Sin embargo, numerosos contribuyentes aseguran que los valores liquidados exceden ese tope y que las administraciones locales no han ofrecido explicaciones claras. La desinformación, advierte Noguera, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los ciudadanos”, sostuvo la candidata.

Noguera les pidió a los ciudadanos revisar las facturas del predial y comprobar que los aumentos cumplan la norma. Sostuvo que “impulsará mesas de trabajo con expertos, gremios, empresas, concejos municipales y ciudadanía para construir soluciones estructurales junto a la bancada santandereana”.