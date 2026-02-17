POLÍTICA

Piden intervención de los entes de control, del Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro para evitar abusos en el predial

“Miles de ciudadanos enfrentan cobros que superan los límites legales establecidos por la normativa tributaria”, señaló Aleida Noguera, candidata a la Cámara por Santander.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:46 p. m.
Aleida Noguera, candidata a la Cámara por Santander
Aleida Noguera, candidata a la Cámara por Santander Foto: SEMANA

Aleida Noguera, candidata a la Cámara por Santander por la Coalición Avanza, pidió a los organismos de control, al Instituto Agustín Codazzi y a la Superintendencia de Notariado y Registro que eviten abusos en el pago del impuesto predial en ese departamento, el área metropolitana de Bucaramanga y diferentes regiones del país.

“En 2025, municipios de Cundinamarca y ciudades como Yopal y San José del Guaviare registraron protestas por aumentos derivados de actualizaciones catastrales difíciles de revisar. Expertos y veedurías han advertido que el mayor impacto se concentra en el sector rural, donde los avalúos superan el valor comercial de las tierras, dejando a los campesinos sin compradores y con cargas tributarias imposibles de asumir”, dijo Noguera, en un comunicado de prensa.

En el caso de Bucaramanga, Noguera dijo que ha realizado recorridos por el área metropolitana y ha encontrado "casos de hogares en pobreza pagando recibos cercanos a cinco millones de pesos, así como arrendamientos destinados casi en su totalidad al pago del predial, producto de incrementos que en algunos casos han llegado al 100 % en dos años, pese a que el aumento legal anual debía rondar el 3 %“.

“Para 2026, los predios no actualizados deben regirse por el Decreto 1480 de 2025, que limita el incremento de avalúos catastrales al 3 %. Este porcentaje debería ser respetado por municipios como Floridablanca, Piedecuesta y la capital santandereana. Sin embargo, numerosos contribuyentes aseguran que los valores liquidados exceden ese tope y que las administraciones locales no han ofrecido explicaciones claras. La desinformación, advierte Noguera, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los ciudadanos”, sostuvo la candidata.

Política

Insisten en retirar a Gustavo Petro de la Presidencia tras violación de topes electorales

Política

Gustavo Petro aceptó la renuncia del director del Hospital Militar, general Carlos Rincón: ¿se saltó el mecanismo de elección?

Política

Elecciones 2026: así puede consultar desde WhatsApp el lugar de votación y verificar si es jurado

Política

David Valencia: “Las bandas criminales nos están montando pequeños Bronx en cada localidad de Bogotá”

Política

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

Política

Julio César Triana lanza duras críticas contra Petro y su Gobierno por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Ya raya en lo inhumano”

Política

José Macea Gómez: “Los municipios PDET necesitan infraestructura urgente”

Confidenciales

Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, reacomodó su lista al Senado

Mejor Colombia

Registraduría lanza chatbot electoral de WhatsApp. Esta es la información que podrá consultar

Política

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

Noguera les pidió a los ciudadanos revisar las facturas del predial y comprobar que los aumentos cumplan la norma. Sostuvo que “impulsará mesas de trabajo con expertos, gremios, empresas, concejos municipales y ciudadanía para construir soluciones estructurales junto a la bancada santandereana”.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro.

Insisten en retirar a Gustavo Petro de la Presidencia tras violación de topes electorales

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gustavo Petro aceptó la renuncia del director del Hospital Militar, general Carlos Rincón: ¿se saltó el mecanismo de elección?

Imagen de referencia de la Registraduría y nueva aplicación digital.

Elecciones 2026: así puede consultar desde WhatsApp el lugar de votación y verificar si es jurado

David Gómez es la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Conservador.

David Valencia: “Las bandas criminales nos están montando pequeños Bronx en cada localidad de Bogotá”

El presidente Gustavo Petro en alocución sobre el salario mínimo vital.

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

Niño Kevin, Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo y Julio César Triana

Julio César Triana lanza duras críticas contra Petro y su Gobierno por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Ya raya en lo inhumano”

Candidato al Senado José Macea Gómez.

José Macea Gómez: “Los municipios PDET necesitan infraestructura urgente”

Catherine Juvinao y Carolina Corcho

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

El presidente Gustavo Petro publicó polémico video en sus redes sociales.

Gustavo Petro publicó polémico video y congresista del Partido Conservador lo desmintió: “Claramente no soy yo”

Noticias Destacadas