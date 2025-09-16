Tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia por su baja lucha contra las drogas, desde el Congreso ya proponen que los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro puedan responder por estos hechos.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, cuestionó al Gobierno por esos hechos. “Alguien tendrá que responder: Ministro de Defensa, Interior y Justicia, es el momento de una moción de censura en el Senado”, dijo el senador.

Según Motoa, la descertificación de EE. UU. golpea la reputación internacional del país. El congresista mencionó que era un hecho que se venía advirtiendo desde hace varios meses en debates de control previos, especialmente en la Comisión Primera del Senado, donde habían cuestionado que la política antidrogas de Petro “era un fracaso” y que por eso debía ser replanteada.

El senador Carlos Fernando Motoa habló de esa posibilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Motoa recordó que en un debate de 2024 alertó que no se estaba haciendo la erradicación de cultivos ni de forma voluntaria ni forzosa, a pesar de que estaban creciendo los cultivos ilícitos.

“Lamentable lo que viene para el país, perdemos reputación internacional, quedaremos al nivel de la Bolivia de Evo Morales, la Venezuela del Cartel de los Soles o el Afganistán de los Talibanes. No tendremos la ayuda ni la asistencia necesarias para enfrentar a los criminales, cosa que el gobierno parecía muy interesado en provocar”, criticó el senador.

Incluso, relacionó este hecho a la polémica que ha generado el llamado “pacto de La Picota” y un paquete legislativo que le daría beneficios a criminales y a los grupos armados, de los cuales algunos tienen incidencia en el narcotráfico.

Desde distintos sectores han cuestionado la responsabilidad política del Gobierno por la decisión que tomó la Casa Blanca. La representante Carolina Arbeláez, de la misma bancada, afirmó que con esta decisión no pierde el Gobierno sino el país.

El Congreso citaría a los funcionarios. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión clave para garantizar los servicios de cooperación para las Fuerzas Militares con una descertificación condicionada a la erradicación de los cultivos ilícitos y a la lucha contra el narcotráfico que no puede parar”, dijo la congresista.

El expresidente Iván Duque criticó que la descertificación del país es la crónica de una sanción anunciada, que afectará a Colombia en materia internacional.