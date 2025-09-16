Suscribirse

Política

Proponen moción de censura contra varios ministros del Gobierno nacional tras descertificación de EE. UU. a Colombia

Algunos congresistas pedirían que los miembros del Gobierno respondan políticamente por estos hechos.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 1:45 p. m.
En la noche de este 19 de agosto, el presidente Petro encabezó un nuevo consejo de ministros.
En la noche de este 19 de agosto, el presidente Petro encabezó un nuevo consejo de ministros. | Foto: Presidencia de la República

Tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia por su baja lucha contra las drogas, desde el Congreso ya proponen que los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro puedan responder por estos hechos.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, cuestionó al Gobierno por esos hechos. “Alguien tendrá que responder: Ministro de Defensa, Interior y Justicia, es el momento de una moción de censura en el Senado”, dijo el senador.

Según Motoa, la descertificación de EE. UU. golpea la reputación internacional del país. El congresista mencionó que era un hecho que se venía advirtiendo desde hace varios meses en debates de control previos, especialmente en la Comisión Primera del Senado, donde habían cuestionado que la política antidrogas de Petro “era un fracaso” y que por eso debía ser replanteada.

-
El senador Carlos Fernando Motoa habló de esa posibilidad. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Motoa recordó que en un debate de 2024 alertó que no se estaba haciendo la erradicación de cultivos ni de forma voluntaria ni forzosa, a pesar de que estaban creciendo los cultivos ilícitos.

“Lamentable lo que viene para el país, perdemos reputación internacional, quedaremos al nivel de la Bolivia de Evo Morales, la Venezuela del Cartel de los Soles o el Afganistán de los Talibanes. No tendremos la ayuda ni la asistencia necesarias para enfrentar a los criminales, cosa que el gobierno parecía muy interesado en provocar”, criticó el senador.

Contexto: Estados Unidos descertifica a Colombia: Ocho gráficas de Daniel Mejía que muestran cómo se rajó Colombia en la lucha contra las drogas

Incluso, relacionó este hecho a la polémica que ha generado el llamado “pacto de La Picota” y un paquete legislativo que le daría beneficios a criminales y a los grupos armados, de los cuales algunos tienen incidencia en el narcotráfico.

Desde distintos sectores han cuestionado la responsabilidad política del Gobierno por la decisión que tomó la Casa Blanca. La representante Carolina Arbeláez, de la misma bancada, afirmó que con esta decisión no pierde el Gobierno sino el país.

Fachada Congreso de la República Bogotá agosto 27 del 2020
El Congreso citaría a los funcionarios. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos tomó una decisión clave para garantizar los servicios de cooperación para las Fuerzas Militares con una descertificación condicionada a la erradicación de los cultivos ilícitos y a la lucha contra el narcotráfico que no puede parar”, dijo la congresista.

El expresidente Iván Duque criticó que la descertificación del país es la crónica de una sanción anunciada, que afectará a Colombia en materia internacional.

Desde distintos sectores han criticado que la descertificación estaría relacionada con el fracaso de la paz total, pues las cifras mostrarían que en vez de disminuir la violencia ha aumentado, así como otras problemáticas relacionadas con el conflicto armado del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cambia el proceso de visado tras las descertificación de Colombia por Estados Unidos?

2. VIDEO | Motociclistas paralizan el occidente de Bogotá: bloquearon la vía con sus cascos

3. Horóscopo del Niño Prodigio para el 16 de septiembre; movimientos y decisiones para los 12 signos

4. Cuál será el aporte del metro a la movilidad de Bogotá: ¿se acabarán los trancones y la congestión?

5. Proponen moción de censura contra varios ministros del Gobierno nacional tras descertificación de EE. UU. a Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

descertificaciónEstados UnidosColombia

Noticias Destacadas

En la noche de este 19 de agosto, el presidente Petro encabezó un nuevo consejo de ministros.

Proponen moción de censura contra varios ministros del Gobierno nacional tras descertificación de EE. UU. a Colombia

Redacción Semana
Gustavo Petro, Armando Benedetti y Donald Trump.

“Descertificación de EE. UU. a Colombia es contra Gustavo Petro”: minInterior, Armando Benedetti, quien siempre fue optimista

Redacción Semana
.

“Con Petro, el país pasó de la esperanza a la vergüenza mundial”: le caen al presidente por la descertificación

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.