Punto por punto, Álvaro Uribe desvirtúa al senador Iván Cepeda y pide investigar ayuda que le habría dado a Deyanira Gómez

“El senador Cepeda dijo que Monsalve, se refería a Juan Guillermo, fue a Medellín a reunirse con mi hermano Santiago, quien le pidió regresar a la empresa. No es cierto, esa reunión no se dio, tampoco esa petición”, indicó.

“El senador Cepeda afirma que Juan Guillermo Monsalve pidió el apoyo para la familia y que se le informó que estaba tramitado. Entonces, estamos en presencia de que el único que puede dar apoyos humanitarios que no sean soborno es el senador Cepeda. Al doctor Diego Cadena le han probado un aporte de 9 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez. El doctor Cadena afirma que lo hizo por razones humanitarias, y la cuantía así lo sugiere. También hizo un aporte de alrededor de 700 mil pesos a una señora Diana, para que ella pudiera hacer unos recorridos. En ambos casos, nunca me informó previamente”.

Indicó que el congresista del Pacto Histórico ha dicho que envío toda la información a la Corte Suprema de Justicia, pero que eso no es cierto y que el mismo Cepeda lo ha reconocido. “Si bien lo entendí, solo habría grabado a Monsalve y a Alberto Guerrero (Pipintá). Dijo que a los otros no los grabó porque ellos no lo pidieron. Entonces, ¿qué fue lo que realmente mandó a la Corte? No envió todo, sino selectivamente lo de algunos”.