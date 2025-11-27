Suscribirse

“Quedé solo”: Petro destapó fuerte golpe que recibió y le tocó reconocer victoria de Trump; esta es la historia

Los detalles los dio el presidente en plena transmisión de un evento público.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 3:32 p. m.
Disputas entre Donald Trump y Gustavo Petro crean tensión en el panorama económico
Disputas entre Donald Trump y Gustavo Petro han creado tensión en el panorama económico. | Foto: Getty Images

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en un encuentro que se llevó a cabo esta semana con la Unión Sindical Obrera (USO).

La intervención del mandatario se centró en la necesidad de acelerar, en lo que queda de su Gobierno, la transición energética, para desactivar aún más la producción de petróleo, gas y carbón.

Contexto: Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

Sin embargo, uno de los apartes de ese discurso llamó la atención de los asistentes a ese auditorio, ya que el presidente Gustavo Petro reveló que se “quedó solo” en uno de los escenarios multilaterales internacionales más importantes, la COP30.

Y fue más allá el mandatario asegurando que le tocó reconocer la victoria de uno de sus principales contradictores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro tiene una confrontación que ha venido escalando en los últimos días. | Foto: AP / Presidencia

“El mundo de carbón es el primero que va a desaparecer, no es el último, el último será el gas. Los tiempos que tenía que hacerse ya se demoraron, porque hay un nivel, ¿cierto? Se había establecido en París 1,5 grados centígrados como máximo de crecimiento de la temperatura mientras se hacía la transición y se detenía el flujo de CO2. Eso Trump lo acabó. Por eso Trump no fue a la COP30”, expresó el presidente.

Y avanzó en su intervención: “Y Colombia, el gobierno que presidió, no avaló la declaración de la COP30. La declaración de la COP30 venía sin mencionar cuál es el principal causante de la crisis climática. Que según la ciencia, en un 7 5% es el carbón, el petróleo y el gas, los hidrocarburos, 75 % dice la ciencia”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro en el encuentro con la Unión Sindical Obrera. | Foto: Presidencia

“Al no entrar Trump como gobierno, el lobby petrolero se impuso y países claramente aliados a nosotros en esta lucha perdieron, teníamos 40. Colombia lideró 40 de la Unión Europea.”, aseguró el jefe de Estado.

Finalmente, denunció que se registró en esa COP30 un lobby petrolero que influenció a los demás países, “quedamos solos, yo y Colombia, solos en la COP30. Y objetamos, y por normas que tienen que ver con esas COPs, asambleas de naciones, la sola objeción de un país no permite legitimidad de la aclaración, siempre son por consenso —mecanismo malo entre otros— así es, así son las normas luego la posición de Colombia quitó la legitimidad a la COP30, porque no mencionó la causa principal y, por tanto, sus decisiones no aceleran como toca dejar el consumo de petróleo y carbón. Ganó Trump, en la COP30”.

Contexto: Gustavo Petro rompió el protocolo en plena ceremonia de la fuerza pública: el curioso momento impactó a los asistentes

Nosotros nos levantamos rebeldes. Eso nos va a costar muchísimo. Pero no a Colombia solo, sino a toda la humanidad. Porque se prolongan el tiempo las necesidades de cortar flujos de CO2 y, entonces, ya será tarde. Es el cronómetro de la extinción humana. Y lo hablo así porque así lo habla la ciencia, no yo”, cerró la idea el mandatario colombiano.

