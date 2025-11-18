Suscribirse

Política

Radican moción de censura contra el ministro de Defensa: congresistas del Pacto Histórico respaldan la iniciativa

Pedro Sánchez podría dejar la cartera de Defensa en dado caso de que prospere la moción de censura en la Cámara de Representantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 9:50 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que sí se debe mantener la cooperación con Estados Unidos.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Empezó el trámite de la moción de censura en contra del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, por el bombardeo que protagonizaron las Fuerzas Militares en Guaviare, donde fallecieron siete menores de edad. La iniciativa contó con el visto bueno de algunos integrantes del Pacto Histórico.

La solicitud será atendida por la Cámara de Representantes, donde el Gobierno Petro cuenta con las mayorías, y es impulsada por la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Según ella, los reparos hacia el alto funcionario también incluyen otros operativos donde se ha reportado la muerte de niños.

Contexto: ¿Ministro de Defensa saldría del Gobierno por moción de censura? Así están las cuentas en el Congreso

En la justificación de la moción de censura se contó lo siguiente: “Por los graves hechos ocurridos durante los operativos militares desarrollados en el territorio nacional en el año 2025, en los cuales quince niños, niñas y adolescentes, víctimas de reclutamiento forzado, resultaron muertos”.

Para los congresistas, se estaría frente a una presunta vulneración de los principios del derecho internacional humanitario y de las obligaciones reforzadas de protección que el Estado colombiano debe garantizar a la niñez en el marco del conflicto armado que ha azotado a las regiones por décadas.

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Miranda contó que la radicación está acompañada por 30 firmas, de integrantes de diferentes partidos políticos, incluso el del Gobierno, el Pacto Histórico, donde algunos sectores han levantado su voz de protesta por el fallecimiento de los menores de edad en medio de los bombardeos de las Fuerzas Militares.

Logramos las firmas de casi la mayoría de partidos políticos presentes en la Cámara de Representantes. Esperamos que en los próximos diez días esta moción sea citada y, pasados ocho días, para la votación. La buena noticia es que firmaron hasta del Pacto Histórico”, afirmó la congresista.

Contexto: “Petro y minDefensa tienen que asumir la responsabilidad”: defensora del Pueblo habla de los menores muertos en los bombardeos

La posible salida del ministro de Defensa no está definida. Aunque el Ejecutivo cuenta con las mayorías, hay voces disidentes dentro de la coalición que critican la gestión del general (r) Pedro Sánchez, principalmente por la muerte de los niños y adolescentes en los ataques aéreos en contra de los grupos ilegales.

Incluso congresistas de la oposición, como del Centro Democrático, no estarían dispuestos a votar por la censura porque han mostrado afinidad con el regreso de los bombardeos, pero sí a debatir sobre la instrumentalización y el reclutamiento forzado de los menores de edad por parte de las estructuras criminales.

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
Ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Lo cierto es que la moción de censura será compleja, más porque Sánchez contó con el visto bueno del presidente Gustavo Petro, quien ha defendido el actuar de las Fuerzas Militares y justificado los bombardeos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó un detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Moción de censuraMinistro de defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.