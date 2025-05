“Renuncio a mi curul si la consulta popular supera el umbral”: a Petro le sonó la ‘apuesta’ que salió desde el Congreso. “Vale la pena el reto”

El senador, en la plenaria dijo textualmente: “Yo quiero terminar con esto. Y los que me conocen saben que soy un hombre de palabra. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial, porque ello me haría caer en cuenta que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Esa es razón más que suficiente para no llegar más nunca a este recinto sagrado”.