“Salió mal”: ‘influencer’ destapó detalles inéditos de la reunión entre Gustavo Petro y creadores de contenido

El lunes de esta semana se llevó a cabo una reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, e influencers activistas afines al proyecto del Gobierno. Sin embargo, una de las personas que asistió al encuentro no guardó silenció y destapó detalles inéditos.

Además, relató: “Al ser Saade un vocero oficial del Gobierno que ha dicho que todo lo que dice está validado por usted, nos están mandando un mensaje implícito de lo que usted realmente quiere hacer. Y digo que salió mal, no solo porque el presidente llegó ocho horas tarde y no dio la supuesta entrevista. Eso no fue lo peor. En un momento sin Petro presente, el señor Saade enfatizó en que seguirá trabajando para que el presidente esté 20 años más en el poder”.