“Señor Santos, usted no puede venir a hablarnos de paz”: Miguel Uribe Londoño cuestionó al expresidente

El líder del Centro Democrático le reclamó al expresidente por haber firmado el Acuerdo de Paz con las FARC.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 8:56 p. m.
El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño criticó de forma vehemente al expresidente Juan Manuel Santos. “No, señor Santos, usted no puede venir a hablarnos de paz y mucho menos comparar a Petro con el presidente Álvaro Uribe Vélez”, reclamó Uribe Londoño.

Además, criticó el Acuerdo de Paz de La Habana firmado en 2016 con las FARC y dijo que con ese proceso se le habría abierto la puerta al “terror”. Puso de ejemplo el asesinato de un soldado en Arauca.

“Incluya también en su conciencia, señor Santos, el magnicidio que cometieron contra mi hijo Miguel; es usted quien dio inicio con su traición a Colombia a esta guerra que se hubiese podido evitar de haber seguido con la política de la seguridad democrática por la cual usted fue elegido”, afirmó el precandidato presidencial.

Uribe Londoño relacionó a Petro y a Santos por ser los responsables políticos de que los grupos armados al margen de la ley se hayan tomado gran parte del territorio nacional y continúen matando soldados en todo el país. “Son enviados a la muerte por el Gobierno al que usted apoyó para la Presidencia”, afirmó.

Según el precandidato presidencial del Centro Democrático, lo que piden los colombianos es el retorno del orden y la seguridad.

