Sergio Fajardo y Vicky Dávila se reunieron el fin de semana, según reveló la periodista Darcy Quinn
Los dos precandidatos presidenciales tienen algo en común: no están de acuerdo en participar en una coalición con el también precandidato Abelardo de la Espriella.
Los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Vicky Dávila sostuvieron una reunión privada el fin de semana, según reveló este lunes la periodista Darcy Quinn, en La FM.
Hasta ahora, ni Fajardo ni Dávila han revelado detalles de la cita y lo que ha trascendido es que hay un buen ambiente entre ambos. Incluso, en 2018, el país recuerda que Vicky Dávila anunció públicamente su voto por Fajardo. Esa fue la primera vez que Dávila dijo abiertamente por quién iba a votar.
Tanto Fajardo como Dávila coinciden en algo fundamental en esta campaña: le han cerrado la puerta a una alianza con el precandidato Abelardo de la Espriella.
Fajardo y Dávila han tenido, como eje central de sus propuestas de gobierno, la lucha contra la corrupción. Aunque tienen diferencias, son más las cosas que podrían unirlos.