“Territorios vedados”: concejal Óscar Ramírez Vahos denuncia falta de garantías para hacer política en Bogotá

El cabildante del Centro Democrático aseguró que no pudo asistir a un encuentro en Ciudad Bolívar.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 11:34 p. m.
Concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos.
Concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos. Foto: Cortesía Óscar Ramírez

Oscar Ramírez Vahos, concejal del Centro Democrático, denunció falta de garantías para el ejercicio político en algunas zonas de Bogotá. En un video, el cabildante aseguró que no pudo asistir a una reunión en la localidad de Ciudad Bolívar.

“No hay garantías para adelantar nuestra labor en algunas zonas de Bogotá. Recibimos una alerta en la que se nos advertía que nos abstuviéramos de asistir a un encuentro en la zona alta de Ciudad Bolívar", manifestó Ramírez Vahos.

Además, dijo que en Bogotá no puede haber “territorios vedados” para quienes hacen política.

“Pedimos al alcalde Carlos Fernando Galán, y en específico al secretario de Seguridad, que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos y que no permitan que bandas delincuenciales sean las que controlen el territorio”, sostuvo.

Y agregó en un comunicado que “el veto político es una clara señal de que el crimen organizado está avanzando en la ciudad, ejercen control territorial”.

“Esto no solo vulnera los derechos de los candidatos, sino que intimida a las comunidades y genera miedo en la ciudadanía, que termina siendo rehén del control territorial ejercido por estructuras delincuenciales; mientras tanto el Distrito sigue cediéndole espacio a la delincuencia”, expresó Ramírez Vahos.

El concejal del Centro Democrático, frente a la inseguridad en Bogotá, ha propuesto militarizar las zonas más peligrosas de la capital del país y critica abiertamente a César Restrepo, secretario de Seguridad.

Así lo hizo tras la explosión registrada hace dos días en el centro de la ciudad, que dejó a una persona muerta y varios heridos.

“Nuevo atentado con granada en Bogotá. Lo que ocurrió en el Santa Fe también sucedió en el San Bernardo y en María Paz. Nuestra propuesta de MILITARIZAR YA las zonas más peligrosas sigue siendo desatendida por un secretario de Seguridad que tampoco ha instalado una sola cámara", publicó Ramírez Vahos en X.

