Uribe cuenta un dato no conocido de Alejandro Gaviria. “Él tiene una invitación afectuosa”

La cercanía de las elecciones de 2026, en donde más de una decena de candidatos aspiran a ser los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño y otros cientos quieren entrar al Congreso, lleva a que los expertos y los líderes políticos analicen las posibilidades de los distintos candidatos.

El expresidente Álvaro Uribe no es ajeno a esa situación y desde su experiencia analiza lo que viene para el país. En su más reciente entrevista con SEMANA, advirtió lo que para él son los riesgos de un posible triunfo de Iván Cepeda, aunque aseguró que la ventaja de este candidato es que su posición es clara, dado que es un petrista “declarado”. “Lo prefiero sobre los sospechosos”, indicó.

El expresidente Uribe analizó las posibilidades de algunos de los aspirantes a la presidencia y al Congreso. | Foto: AFP

Agregó que por ese motivo no podría apoyar a personas a quienes considera buenas, como el excanciller Luis Gilberto Murillo. Al parecer en ese grupo también incluye al exministro Alejandro Gaviria, a quien dijo “apreciar mucho”.

Confesó que lo llamó y le dijo: “aquí está su casa”. Gaviria, de quien dijo es un hombre muy inteligente, no le dijo que no, ni que sí, sino que simplemente lo iba a pensar. “Él sabe que aquí se le tiene sincero aprecio”, reiteró el expresidente.

La entrevista del expresidente Álvaro Uribe con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, es el tema de portada de la edición 2264. | Foto: SEMANA

Alejandro Gaviria, quien fue ministro de salud de Juan Manuel Santos y de Educación de Petro, también trabajó en el gobierno de Uribe Vélez como subdirector de Planeación Nacional. Tras su paso como rector de la Universidad de los Andes, se dejó seducir por el mundo de la política y en 2021 anunció su precandidatura presidencial para 2022. Se midió en la consulta de la coalición Verde Esperanza, en donde no resultó elegido.

Pese a haber competido contra Petro en la contienda de 2022 y de haber pronosticado que con el primer presidente de izquierda, el país podría tener una “explosión controlada”, es decir, una canalización del malestar colectivo dentro del sistema, antes de que derivara en una crisis desbordada, aceptó formar parte del actual Gobierno, en donde, sin embargo, duró poco tiempo y salió decepcionado.

El exministro llegó a 2025 afiliado al partido Nuevo Liberalismo y se esperaba que buscara una curul al Senado bajo dicho partido, pero esa idea ya está descartada y en los mentideros políticos se dice que ha recibido propuestas de varias colectividades,

Sobre la posibilidad de que Gaviria integre la lista al Senado del Centro Democrático, el expresidente Uribe le dijo a SEMANA que le hizo la propuesta y que el exministro le respondió que lo pensaría, aunque hasta ahora no ha dado una respuesta definitiva. “Pensaría que no quiere, ha sido prudente. Pero él tiene una invitación afectuosa aquí, él sabe de mi aprecio”, puntualizó el exmandatario.

| Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTA-SEMANA