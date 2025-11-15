Vicky Dávila le responde a Uribe: le dice sí a una consulta en marzo y asegura que “quien llegue a la presidencia debe ser intachable”

La precandidata presidencial Vicky Dávila acudió a sus redes sociales para responder a un mensaje que puso el expresidente Álvaro Uribe y que está relacionado con la campaña presidencial de 2026.

Uribe destacó la propuesta que hizo Abelardo de la Espriella en su entrevista con SEMANA, en la que habló de establecer una encuesta en la que participen todos los candidatos de la derecha para definir al favorito para las elecciones de 2026.

Por esa razón, puso un mensaje en el que habló de unidad y de trabajo conjunto para afrontar la jornada electoral del próximo año.

“La propuesta del Dr. Abelardo de la Espriella en SEMANA es generosa y muestra una preocupación de país. De manera respetuosa, creo que debe haber un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad para derrotar la opción comunista de corte stalinista”, dijo exmandatario.

Esa postura de Uribe ha generado una serie de reacciones de diferentes sectores políticos y Vicky Dávila sentó su postura al respecto.

“Soy consciente de la amenaza neocomunista y criminal que enfrenta Colombia. También sé que la unión nos haría inderrotables en una consulta en marzo y estoy lista para que demos esa lucha juntos presidente Uribe”, dijo la precandidata presidencial.

Aunque en su escrito está respondiendo a Uribe Vélez, está claro que no está de acuerdo con la propuesta de Abelardo de la Espriella, ya que habla de la consulta en marzo, tal y como está planteado por diferentes sectores.

“Los colombianos esperan que quien llegue a la presidencia en 2026 sea intachable, de carácter y que trabaje incansablemente. Esa debe ser la línea ética de la alianza, para poder cumplirles a los ciudadanos que tanto han sufrido. No podemos fallar”, reiteró Dávila.

Finalmente, agradeció al expresidente por el trabajo que está adelantando para lograr la unión de diferentes sectores políticos y le dijo: “Los colombianos siempre cuentan conmigo”.

Recientemente, la precandidata presidencial estuvo en una reunión con Carlos Felipe Córdoba, Martha Lucía Ramírez, Daniel Palacios, Mauricio Gómez Amín, Juan Guillermo Zuluaga, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Cárdenas.