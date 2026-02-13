POLÍTICA

Vicky Dávila sigue arrasando en búsquedas en Google entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

La candidata del Movimiento Valientes encabeza el ranking de búsquedas frente a sus competidores en esa coalición.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana

Redacción Semana

13 de febrero de 2026, 8:13 p. m.
Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes
Vicky Dávila Candidata presidencial por el movimiento Valientes Foto: Samanta Chávez

La candidata presidencial Vicky Dávila ha sido la más buscada en Google, en los últimos siete días, entre todos los participantes de la Gran Consulta por Colombia.

En regiones como Arauca, Putumayo, Chocó, Caquetá y Sucre, tiene el 100 % de las búsquedas, mientras que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y el exministro de Santos Juan Carlos Pinzón aparecen con 0 %.

Mapa
Mapa de búsquedas en Google Foto: Suministrada a Semana

En Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira, Nariño, Huila, Atlántico, Bolívar, Caldas, Boyacá y Santander, las búsquedas por Dávila oscilan entre el 50 % y el 70 %. Vicky Dávila también lidera en Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Norte de Santander, Bogotá, Antioquia, Quindío y Tolima, donde registra entre un 40 % y un 49 % del total de las búsquedas.

Paloma Valencia solamente gana en los departamentos de Meta y Casanare. En el Meta, Valencia registra el 51 % de las búsquedas; Dávila, el 37 %; y Pinzón, el 12 %. En Casanare, Paloma Valencia obtiene el 54 %; Dávila, el 46 %; y Pinzón, el 0 %.

Política

¿Cómo pueden huir con tanta facilidad? Julio César Triana cuestiona lo ocurrido en el caso de sicariato en el norte de Bogotá

Política

Gustavo Petro sorprendió al revelar la cifra real que debe tener el “salario mínimo vital”: supera los dos millones

Política

Paloma Valencia pidió a los empresarios que se pronuncien manteniendo el pago del salario mínimo con el aumento del 23 %

Política

Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Política

Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

Política

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

Política

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Mejor Colombia

La historia que Colombia dibujó en silencio: un recorrido por los orígenes del cómic nacional y su influencia en la cultura popular

Política

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Contenido en colaboración

“No usemos el voto como instrumento de revancha”: el llamado del sector privado de cara a las próximas elecciones

Esta tendencia demuestra el crecimiento de Vicky Dávila en los últimos siete días y también se refleja en una encuesta de YanHaas, ordenada por un reconocido empresario de Medellín, donde la candidata, por primera vez, aparece liderando la intención de voto de la Gran Consulta por Colombia.

Este viernes, en un debate de candidatos de la Gran Consulta por Colombia, organizado por Canal Uno y La Opinión, de Cúcuta, Dávila destacó su independencia y dijo que no tiene “jefes políticos”.

Google Trends es hoy una herramienta electoral crucial en todo el mundo para medir el interés de los ciudadanos frente a los candidatos presidenciales.

SEMANA continuará monitoreando de cerca las movidas en Google Trends.

Más de Política

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte

¿Cómo pueden huir con tanta facilidad? Julio César Triana cuestiona lo ocurrido en el caso de sicariato en el norte de Bogotá

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro sorprendió al revelar la cifra real que debe tener el “salario mínimo vital”: supera los dos millones

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila sigue arrasando en búsquedas en Google entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Paloma Valencia pidió a los empresarios que se pronuncien manteniendo el pago del salario mínimo con el aumento del 23 %

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

La representante a la Cámara, Ángela Vergara, será investigada por la Corte Suprema de Justicia.

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Gustavo Petro salario minimo

“Todo el empresariado debe pagar la quincena, el salario mínimo vital decretado se mantiene”: Gustavo Petro

Noticias Destacadas