Vicky Dávila sigue arrasando en búsquedas en Google entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

La candidata presidencial Vicky Dávila ha sido la más buscada en Google, en los últimos siete días, entre todos los participantes de la Gran Consulta por Colombia.

En regiones como Arauca, Putumayo, Chocó, Caquetá y Sucre, tiene el 100 % de las búsquedas, mientras que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y el exministro de Santos Juan Carlos Pinzón aparecen con 0 %.

Mapa de búsquedas en Google Foto: Suministrada a Semana

En Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira, Nariño, Huila, Atlántico, Bolívar, Caldas, Boyacá y Santander, las búsquedas por Dávila oscilan entre el 50 % y el 70 %. Vicky Dávila también lidera en Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Norte de Santander, Bogotá, Antioquia, Quindío y Tolima, donde registra entre un 40 % y un 49 % del total de las búsquedas.

Paloma Valencia solamente gana en los departamentos de Meta y Casanare. En el Meta, Valencia registra el 51 % de las búsquedas; Dávila, el 37 %; y Pinzón, el 12 %. En Casanare, Paloma Valencia obtiene el 54 %; Dávila, el 46 %; y Pinzón, el 0 %.

Esta tendencia demuestra el crecimiento de Vicky Dávila en los últimos siete días y también se refleja en una encuesta de YanHaas, ordenada por un reconocido empresario de Medellín, donde la candidata, por primera vez, aparece liderando la intención de voto de la Gran Consulta por Colombia.

Este viernes, en un debate de candidatos de la Gran Consulta por Colombia, organizado por Canal Uno y La Opinión, de Cúcuta, Dávila destacó su independencia y dijo que no tiene “jefes políticos”.

Google Trends es hoy una herramienta electoral crucial en todo el mundo para medir el interés de los ciudadanos frente a los candidatos presidenciales.

SEMANA continuará monitoreando de cerca las movidas en Google Trends.