Según el presidente Iván Duque en los últimos años al país entraron 1,7 millones de venezolanos. No es claro cuántos desharán el camino. La alcaldesa Claudia López estima que solo en Bogotá 450.000 migrantes requerirían auxilio. Cuando las escenas de los desalojos se hicieron masivas, López pidió al Gobierno nacional pagar la alimentación y los arriendos de los nacionales y extranjeros que no tenían dónde pasar la cuarentena.

El reclamo no cayó bien. Duque, sin mencionar a la alcaldesa, replicó: “Se quieren lavar las manos asegurando que la atención de los migrantes venezolanos no es su problema. Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando de decir: eso no es mi problema. No, esa es una responsabilidad de todos, aquí nadie se puede lavar las manos frente a un tema tan sensible”.

Luego el Gobierno expidió los decretos para congelar los contratos de arrendamiento de vivienda. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, señaló que durante la cuarentena y hasta dos meses después quedaba prohibido el desalojo “de cualquier familia colombiana” por mora en los arriendos.

Los migrantes tampoco tuvieron una esperanza con la iniciativa de instalar cinco albergues en varios puntos de Bogotá. Los vecinos de los barrios escogidos se organizaron y bloquearon la idea. Alegaron que sería recibir un problema porque el Estado hoy instala a cientos de venezolanos en esos lugares y mañana los abandona. Ese rechazo dejó en evidencia otro brote crítico: la xenofobia.