La Nueva EPS, quien ha sido tema de controversia desde hace algunos días tras la intervención de la Superintendencia de Salud, le respondió con contundencia a un informe de la Contraloría General de la Nación, en el que señala que las cifras financieras de la entidad están en rojo.

En medio de esta situación, Gloria Libia Polanía Aguillón, interventora designada para la administración especial de la entidad, envió un mensaje de tranquilidad a los más de 11 millones de colombianos afiliados a la EPS más grande del país.

“La salud de nuestros afiliados está asegurada. La investigación que adelantan los entes de control no afecta la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos, llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo de estabilización de pagos y la reapertura de servicios en la que hemos venido avanzando y que nos permite asegurar que Nueva EPS continua su operación”, afirmó Polanía.

En medio de la incertidumbre sobre los servicios, la Agente Especial Interventora reiteró el compromiso de Nueva EPS en la continuidad de la atención a los usuarios.

“Precisamente y dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud a través de las medidas cautelares, desde su llegada la Dra. Polanía y el equipo interventor han adelantado un plan con prestadores de salud, para revisar y legalizar los pagos realizados por servicios ya prestados y que se definen en el informe mencionado como anticipos”, dice la EPS en un comunicado.

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura. | Foto: PRESIDENCIA

Así mismo, informaron sobre el mejoramiento de las condiciones de servicio y la expansión de la atención preventiva en territorios donde actualmente no se cuenta con cobertura suficiente.

“Con ello, se deben establecer cifras claras de los pagos realizados desde el inicio de su intervención, cuyo objetivo principal se concentra en pagar a los prestadores en todo el territorio nacional, no solamente en las ciudades, con estrategias cómo el Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública que incrementó el porcentaje de las postulaciones realizadas a 527 ESE del país y busca un giro constante”, menciona la entidad.

El comunicado también detalla que mediante la intervención se han designado los pagos correspondientes a varias clínicas del país que presentaban cierres de servicios.

“Entre el mes de agosto y lo corrido del mes de septiembre ya se han girado $2.789.552.078.970 (Dos billones setecientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos millones setenta y ocho mil novecientos setenta pesos) en todo el país, con énfasis en departamentos que presentaban cierres de servicios como Valle del Cauca, Caldas, Montería, Norte de Santander y Risaralda, y en los que se logró la reapertura de servicios de clínicas como Valle de Lili, SES de Caldas, Angiografía de Occidente, Hospital Universitario Erasmo Meoz, San Rafael, entre otros, para garantizar los servicios a los afiliados”, se lee en el escrito.

El llamado desde Nueva EPS a los prestadores de salud es claro: sigue la continuidad de los servicios a todos los usuarios afiliados a nivel nacional.