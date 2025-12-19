Salud

MinSalud anunció plan para garantizar atención a pacientes tras llamado de la Corte y frena “negaciones de servicios sin justa causa”

La medida establece nuevos mecanismos de registro, seguimiento y supervisión de las negaciones de servicios y tecnologías en el sistema de salud.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de diciembre de 2025, 7:09 p. m.
MinSalud expidió resolución para fortalecer el control sobre negaciones de servicios de salud.
MinSalud expidió resolución para fortalecer el control sobre negaciones de servicios de salud. Foto: Adobe Stock

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, en cumplimiento del Auto 2049 de 2025 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, expidió la Resolución 2640 del 18 de diciembre de 2025, mediante la cual se modifica parcialmente la Resolución 1632 de 2025.

“En términos simples, esta medida busca garantizar una mayor transparencia y control sobre las negaciones de servicios y tecnologías de salud sin justa causa, en los regímenes contributivo y subsidiado, protegiendo así el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”, dice parte del comunicado.

Nuevo golpe para el Gobierno Petro: el Senado archivó la reforma a la salud

En ese sentido, la resolución incorpora el autorreporte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como una fuente oficial de información para detectar negaciones de servicios y tecnologías, que se suma a otras ya existentes, como las quejas, los reclamos, las acciones de tutela y los sistemas de información, entre ellos Mipres.

Con esta ampliación de las fuentes de información, se pretende fortalecer la capacidad de la Superintendencia Nacional de Salud para supervisar y ejercer control de manera más efectiva sobre los casos en los que se presenten negaciones de servicios o procedimientos médicos.

“La resolución ajusta los plazos de implementación del sistema de registro y del mecanismo de alarmas, estableciendo que el registro de servicios y tecnologías negados deberá estar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 2026, con al menos dos fuentes de información activas. Asimismo, las demás disposiciones relacionadas con la identificación, seguimiento y control de las negaciones se deberán aplicar antes del 31 de enero de 2026, asegurando una implementación progresiva y coherente con la capacidad técnica y operativa de las entidades responsables”, dice la entidad.

El Ministerio de Salud señaló que estas medidas no solo buscan dar cumplimiento a las órdenes judiciales, sino también consolidar un sistema de salud “más transparente, responsable, digno y orientado al acceso oportuno y efectivo de los servicios médicos”.

“Este Ministerio comunicará a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) los ajustes necesarios para garantizar la implementación correcta y efectiva de todas las disposiciones contenidas en esta resolución”, puntualizó el comunicado.

