“¿Nos creen pendejos?”: Salud Hernández-Mora arremete contra Petro y María José Pizarro por la reforma pensional

En su más reciente columna de opinión publicada en SEMANA, la periodista Salud Hernández-Mora lanzó severos cuestionamientos contra el expresidente Gustavo Petro y la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.

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La comunicadora puso en duda que la cúpula del gobierno desconociera las maniobras e intercambios de favores que permitieron el rápido avance de la reforma pensional en el Senado de la República.

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Hernández-Mora abrió su columna con fuertes cuestionamientos sobre la impunidad que, a su juicio, cobija a los responsables intelectuales de esta trama.

Para la periodista resulta inverosímil que la bancada oficialista desconozca los supuestos cobros y acuerdos realizados para tramitar la ley: “¿Nos creen pendejos? ¿Muerte política, el ejecutor de la trama corrupta y nada a los cerebros y los beneficiarios? ¿Iván Name recibió 3.000 millones en efectivo por cumplir su cometido?“.

“¿El jefe de la trama, fresco como si fuese inocente, pontificando por el mundo sobre lo divino y lo humano? ¿Será que todo se hizo a sus espaldas? ¿Por eso es tan amigo del Elefante? ¿Y María José Pizarro no sabía nada? ¿Fue tan evidente su jueguito con Name cuando era vicepresidenta del Senado que insulta la inteligencia colectiva al asegurar que ella no se había enterado?”, señaló la periodista.

Las ausencias estratégicas en el Senado de la República

Para sustentar sus acusaciones, la periodista hizo referencia a las investigaciones publicadas por el medio independiente La Silla Vacía, en las cuales se detalló el comportamiento del entonces presidente de la corporación, Iván Name, durante las jornadas clave de votación del articulado pensional.

Hernández-Mora cuestiona la presunta inocencia de Pizarro y Petro tras las revelaciones de La Silla Vacía Foto: API

“El presidente del Senado, Iván Name, se salió en 8 de las 13 plenarias en las que se debatió la reforma pensional. Le dio el control a la vicepresidenta del Senado y representante del Pacto Histórico, María José Pizarro. Con ella las plenarias avanzaron más rápido y se aprobó el grueso de los artículos”, según el artículo de La Silla Vacía.

A partir de este reporte, Hernández-Mora criticó la falta de asunción de responsabilidades políticas dentro del Pacto Histórico y arremetió contra la figura del senador Iván Cepeda y el entorno cercano al Gobierno nacional.

“Fue La Silla Vacía, que no pueden tildar ni de uribista ni de derechista, la que hizo un magnífico relato en su día y que optimizamos varios periodistas. Obvio que María José Pizarro salió indemne y fue luego la jefa de debate de Cepeda que, sin el ‘voto de fusil’ y las trampas del gobierno Petro, habría perdido las elecciones por más de un millón de votos”, detalló la periodista.

“¿Nos creen pendejos?”: Salud Hernández-Mora arremete contra Petro y Pizarro por la reforma pensional. Foto: API

Sobre el excandidato presidencial del Pacto Histórico, Hernández-Mora comentó: “Creo que ahora ya al país le ha quedado nítida la falta de carácter, de preparación y de carisma de Cepeda cuando solo llevamos más de un mes de gobierno. Nos libramos de cuatro años más de unos mediocres que cruzan la línea ética sin ningún reparo”.

Denuncias sobre presunta corrupción estatal

Finalmente, la columnista concluyó sosteniendo que los hechos relacionados con funcionarios como Carlos Ramón González y Sandra Ortiz hacen parte de un patrón recurrente de supuesta deshonestidad e “ineptitud administrativa” en las diferentes carteras del Estado.

Sobre los dos implicados en los escándalos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la periodista comentó: “Es decir, Carlos Ramón González y Sandra Ortiz acordaron con Name que se ausentara para pasar la reforma pensional y Petro no conocía el negocio y Pizarro ni siquiera sospechó. ¿Les quedó claro? Pues sucede lo mismo que con el ‘voto de fusil’, que hay que seguir insistiendo para que un día acepten que el gobierno de Gustavo Petro fue muy incapaz y muy corrupto".

“O ya no importan las novias con contratos y salarios, los robos a manos llenas en todos los ministerios o la plata que debía atender desastres naturales y que desviaron para comprar votos. Una vez más, ¿creen que Gustavo Petro y María José Pizarro no sabían nada y tampoco hubo alzamiento?”, concluyó la columnista.