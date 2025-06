Advierten lo que haría Petro si las cortes le dan la razón al Senado y le tumban la consulta popular: “Se abre un frente de batalla”

Pese a la controversia que se ha armado, el Gobierno y el máximo mandatario siguen con su idea en firme y parece que no darán su brazo a torcer. Por lo mismo, es aquí donde entran las cortes, pues estas pueden ser las que tengan la última palabra acerca de si el decreto cumple con lo que exige la ley.

El exfuncionario aseguró que para él esta iniciativa va más allá de una campaña política, tal y como muchos han dicho. “Hay algo que alguien no ha visto y no se ha visto en el terreno político”, comentó.

Si esto pasa, según comentó Vega, el jefe de Estado logrará construir una narrativa muy sencilla: “El Congreso no me dejó gobernar, la Rama Judicial tampoco me dejó gobernar [...], y va a justificar sus datos negativos en el manejo del Gobierno”, comentó.