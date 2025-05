Advierten qué hay detrás de polémica frase de Guillermo Alfonso Jaramillo sobre guardar plata en un colchón: “Gobierno petrificado”

“Hagamos un ejercicio, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo o hagamos cualquier cosa a ver qué pasa con Sarmiento” , comentó.

Fue más allá y le envió otro mensaje a los colombianos acerca de cómo deberían de cuidar su dinero: “Cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de Aval”.

"Cuando uno es ministro de Estado, ejerce un liderazgo en la sociedad. No es un tema menor. Obvio es una dosis de populismo también. Estamos mamados del odio y el resentimiento": @jrestrp por declaraciones de MinSalud. #ElDebate https://t.co/YEMIzmDSHG pic.twitter.com/88j5M5tuD6

Por lo mismo, apuntó que son millones de personas las que están afectadas y que, incluso, se están muriendo por no tener acceso a este derecho básico.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que está más que claro que se trata de la estrategia del “tapa y tapa”, para que los colombianos no discutan la inacción que hay.

“En vez de gobernar se ponen es a discursar politiqueramente y no atender los problemas de su cartera , aunque lo que le pasa a este ministro le pasa a casi todos”, manifestó.

En ese sentido, dijo de manera tajante que el Gobierno del presidente Petro no ejecuta, sino que su principal objetivo es lograr que sus seguidores “aplaudan como focas” en vez de exigir soluciones.

No obstante, el presidente de Fenalco aclaró que esto no es algo nuevo, ya que es una situación que se ha venido reiterando desde el inicio del Ejecutivo que, además, se ha sumado a los ataques que realizan en contra de quienes no están de acuerdo con sus políticas.