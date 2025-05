Carlos Fernando Galán reta en vivo al Gobierno Petro por bloqueos en el paro nacional: “Que nos diga de frente”

Antonio Sanguino , ministro de Trabajo, se metió en la controversia y no dudó en salir a defender a la cabeza de la CUT, lo que desató un nuevo enfrentamiento entre Galán y el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El mandatario recordó que este tipo de actos afectan los derechos de aquellas personas que no están participando en las protestas. Por lo mismo, enfatizó en que es necesario que el Gobierno “nos diga de frente” si apoyan este tipo de situaciones.

Carlos Fernando Galán reiteró que su administración tiene la gran responsabilidad de garantizar los derechos de todos los bogotanos, aquellos que se manifiestan y los que no, por lo que es importante saber si cuentan con el Ejecutivo para este objetivo.

De no tener este apoyo, según dijo, el panorama cambia y se vuelve un poco más complejo. “Si el Gobierno está de acuerdo con bloqueos que duran hasta 8 horas, estamos en dificultades para garantizar los derechos de la población que no está manifestándose ”, expresó.

El alcalde de Bogotá reveló que cerca del 13 % de las citas médicas que estaban programas en la ciudad, no se pudieron cumplir por cuenta de los bloqueos durante estas dos jornadas del paro nacional.

Esta cifra, según comentó, deja en evidencia que las acciones de los encapuchados perjudicaron el derecho al acceso a la salud que tienen todas las personas. “Son aumentos significativos por cuenta de no poder movilizarse”, manifestó.

“Eso no puede ocurrir, nosotros siempre seremos respetuosos de la protesta, pero esta tiene un límite porque no puede ser desproporcionada. (...) No puede ser que para una convocatoria en la Plaza de Bolívar, se afecte hasta 10 puntos de Bogotá”, comentó.