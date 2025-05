Fabio Arias, presidente de la CUT, dio la cara y le respondió a Galán por interponer denuncia en su contra: “Yo lo lamento”

En diálogo con la emisora Blu Radio, el sindicalista se defendió y reiteró que en ningún momento cometió algún delito durante la declaración pública que hizo. “Los bloqueos no son ningún delito, en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar la protesta social”, comentó.

Arias sostuvo que la CIDH, durante la visita que realizó tras el estallido social de 2021, aseguró que los bloqueos son legítimos y están en los protocolos internacionales. “Yo no he incitado a ningún delito”, expresó y recordó que la protesta es un derecho fundamental.

“Yo lamento que el alcalde Galán, en vez de tener una discusión amplia y democrática en los escenarios propios, tenga que ir a debatir en los estrados judiciales. Ahora me van a meter a la cárcel por ejercer un derecho fundamental. Lástima que él haya tomado este camino”, señaló.

El presidente de la CUT dejó en claro que está dispuesto a dar el debate sobre este tema y establecer ciertos protocolos que sean cumplidos por todos. “Lo que yo hice no es un delito, es el ejercicio de un derecho fundamental”, comentó.

“Yo tengo que decir que he confesado que hemos hecho una protesta social, pero esa es una garantía que tenemos y en ningún momento estoy confesando un delito”, agregó.

Arias remarcó que siempre hay un límite, en este caso ese llega cuando hay violencia y vandalismo, algo con lo que ellos no están de acuerdo y no apoyan. “No puede haber violencia, ese es el límite que no va con nosotros”, apuntó.