Destapan la supuesta verdad de lo que pasa en el petrismo de cara a las elecciones de 2026: “Ellos se odian”

Colombia se prepara para las elecciones de 2026 y para elegir el reemplazo del presidente Gustavo Petro. Muchos han advertido que se trata de uno de los comicios más importantes en los últimos años.

Desde el petrismo y la izquierda, poco a poco los candidatos han mostrado sus cartas y están en la búsqueda de la persona que llevará las banderas en 2026, aunque hay un nombre muy fuerte: Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial, habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama político que hay para el próximo año y, entre otras cosas, sorprendió al referirse a lo que, supuestamente, pasa al interior del petrismo.

Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial. | Foto: Samantha Chavéz

El exgobernador del Meta recordó que antes de que Cepeda ganara la consulta, al interior del movimiento hubo una gran controversia y esto, según él, deja en evidencia de que no hay un gran “cariño” entre ellos.

“Antes de elegir su candidato, esos sí estaban que se mataban. (…) Ellos allá se odian, no se quieren entre ellos, pero lograron unirse”, señaló.

Esa es la gran diferencia que hay, según Zuluaga, con la Fuerza de las Regiones: más allá de las diferencias que tienen, hay un máximo respeto entre todos y siempre será así. “Aquí no nos odiamos ninguno”, expresó.

Por lo mismo, habló de la importancia de que exista una unión de varios sectores para derrotar al petrismo y al Pacto Histórico. “Es un mandato de los colombianos”, apuntó.

Por otra parte, el precandidato presidencial se refirió a las demás opciones con las que cuentan los colombianos para las elecciones, pero se centró en Iván Cepeda. Zuluaga no ocultó que mantienen grandes diferencias con él y, desde su punto de vista, no es la mejor opción.

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda. | Foto: COLPRENSA

“Por todo lo que representa, yo creo que ha sido enormemente inconveniente para el país. Hoy en día yo siento que mandan los bandidos y criminales; tenemos en el Gobierno de Petro más de 42.000 asesinatos”, dijo.

Todo esto, de acuerdo con el exgobernador del Meta, se evidencia en los actos de violencia que se esparcieron por el territorio nacional. “Necesitamos recuperar al país y yo creo que el Pacto Histórico representa defenderle los intereses a muchas organizaciones criminales”, expresó.

En ese sentido, criticó con dureza la política de paz total que ha promovido el presidente Petro y sostuvo que esta, en verdad, tiene como objetivo ayudar a los delincuentes y entregarles a Colombia de una manera muy fácil.

“Yo los quiero enfrentar en democracia, sin sicarios digitales ni bodegas, sino con propuestas y una hoja de vida. Tenemos que organizarnos democráticamente para enfrentar al Pacto Histórico; son inconvenientes para el país”, sostuvo.

"Estamos mamados del centralismo, de hace cien años. Estamos re mamados porque hoy tenemos un presidente que odia las regiones, eso no puede seguir pasando": @JuanGZuluaga a Gustavo Petro. #ElDebatehttps://t.co/A7g7c0RBPC pic.twitter.com/UPC0I6rNNu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025

Incluso, Zuluaga apuntó que hoy en día Colombia es el “hazmerreír” por las acciones del Gobierno; según él, se necesita un cambio urgente que ayude a que la nación sea vista con ojos completamente diferentes.