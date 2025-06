Rafael Curruchiche: “Iván Velásquez podrá el ser el papa y Luz Adriana Camargo la Madre Teresa de Calcuta, pero deben responder”

El fiscal explica

Cuando se le consultó por el calificativo de “corrupto” que de él tiene el gobierno de Estados Unidos, el fiscal aseguró, en SEMANA: “El 3 de agosto del año 2021, que llego a la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, recibo una llamada telefónica (…) proveniente de la embajada de un país extranjero, donde me invitan a que yo vaya a la embajada de ese país a analizar las investigaciones que había dejado el fiscal anterior, Juan Francisco Sandoval Alfaro. Entonces, yo le respondo a la persona que me llama por teléfono y me invita y me pregunta que si yo voy a seguir con esa línea de investigación. Entonces, yo le digo que el Ministerio Público es un ente jerárquico y el Ministerio Público no trabaja para complacer a gobiernos extranjeros. El Ministerio Público no le rinde cuentas a gobiernos extranjeros que, obviamente, ya está demostrado que se han entrometido mucho en Guatemala. Y como no obedecí esa orden que me estaba dando ese país extranjero, me incluyen en una lista que le llaman Engel. Sí. Y es una lista eminentemente política”, aseguró.