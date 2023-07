Admiración a Chávez del nuevo ministro de Minas, Ómar Andrés Camacho, desata el debate: “no hay que satanizar”

Sin embargo, Forero reconoció que, en comparación con la exministra Vélez, “el señor Camacho tiene formación relacionada con la cartera que va a ocupar, pero no tiene suficiente. (...) Sigue manteniendo la línea radical en un tema tan sensible como lo es la seguridad energética en nuestro país”.

En la misma corriente de ideas, Becerra indicó que no cree que “solamente militantes de izquierda han manifestado la admiración, también tienen diferencias, con el expresidente Hugo Chávez. (...) Yo creo que eso no debería ser un motivo de preocupación porque si no yo tendría que decirle a un poco de militantes de la derecha colombiana que es realmente inexplicable que haya personajes que apoyen a un partido como Vox. (...) No creo que represente una amenaza para un funcionario público”.