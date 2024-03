Advierten un gran reto para Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general: “Esa sensación de impunidad que sentimos”

“Yo creo ese es el reto más grande de esta señora fiscal. Claro, hay casos muy importantes, de gran connotación (...), pero el ciudadano de la calle tiene derecho a la justicia, y no la estamos teniendo ”, expuso. A su vez, criticó que en la Fiscalía se ha visto una inoperancia que calificó como “pavorosa”.

“Revolución de acercamiento al ciudadano”

“Hay que acercar todo esto a los ciudadanos. La virtualidad creímos que había surgido para acercarnos y está haciendo todo lo contrario, los jueces se escondieron, ya no hay forma de verlos, ya no dan audiencias, nadie puede entrar a un despacho a pedir un expediente (...). Yo creo que la fiscal debería hacer una revolución de acercamiento al ciudadano, de publicidad de las actuaciones. Es que eso no se puede perder y en Colombia se está perdiendo”, consideró Arrubla en el espacio de Vicky en Semana.