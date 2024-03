¿Se podría caer la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general dado que “la terna se desintegró”?

En Vicky en Semana, Sandra Morelli, ex contralora general, y Jaime Arrubla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, se refirieron a la elección de Adriana Camargo como nueva fiscal general.

De acuerdo con Arrubla, si bien la elección de Camargo como nueva fiscal general ya es un hecho, todo se podría complicar con el paso de los días, t eniendo en cuenta que minutos antes había renunciado Amelia Pérez. Es decir, no había terna como tal.

“Viene después lo que todo mundo está mirando ya y es el pleito sobre el control de legalidad de la elección que seguramente va a ser en el Consejo de Estado, en la Sala Quinta; demandas ya están anunciadas. ¿Porqué? Va a haber una situación que fue la renuncia - de Amelia Pérez-. Si esa renuncia, jugada o no pero que fue notoria, todos la oímos, las escuchamos, es una carta firmada por ella, seguramente también la radicó en la Casa de Nariño, pero en la Corte se radicó y todo mundo la conoció, donde ella manifiesta su indeclinable deseo y voluntad de no estar en la terna. ¿Qué puede decirse? Que la terna se desintegró y que según la Constitución, la elección tiene que ser sobre tres y no sobre dos”, explicó Arrubla en Vicky en Semana.