“Aquí fue un abuso lo que se cometió”: Iván Cancino tras revelación de video de Marelbys Meza en el polígrafo

“ Aquí fue un abuso lo que se cometió, es un polígrafo absolutamente irregular. Ahora, hay que mirar las responsabilidades. Incluso, hay una entrevista que dice que una de las personas que participó en el polígrafo reconoce que no lo había hecho nunca a una persona particular”, dijo Cancino.

En tal sentido, el jurista dijo en Vicky en Semana que la prueba del polígrafo en Colombia no está regulada como tal y, que esta práctica, solo se permite en procesos asociados a lo laboral, de selección, y vinculación de personal o ascenso.

“ Incluso el Ministerio de Trabajo y las autoridades lo han prohibido para sancionar o desvincular. Así que de entrada, la prueba del polígrafo, fuera para un tema laboral, o que no fuera laboral, ya tiene un gran vicio. No está dentro de las autorizadas”, destacó Cancino.

“No. Ya había una investigación penal y no le dicen. Ya había una denuncia puesta y disfrazan la legalidad de un procedimiento, de un interrogatorio, dentro de un proceso penal hecho por la Policía. Además, la Policía tiene funciones de Policía judicial en procesos penales. Entonces, ni está autorizada la prueba, ni se hizo correctamente, ni hay consentimiento válido; es una usurpación y abuso de funciones de una Fuerza Pública que es la Policía, utilizando elementos y bienes del Estado para atemorizar, acribillar, arrinconar, humillar y degradar a una mujer humilde, trabajadora, que no tenía por qué soportar esas cargas”, señaló el jurista Cancino.