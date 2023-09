Policías de la Dijín “cuadraron” las declaraciones que entregaron a la Fiscalía en investigación por las “chuzadas” a Marelbys Meza. No aceptaron cargos

“Miente cuando usted dice que conoce a Freddy Alexander Gómez, no se encontraron en la Sijín, no se encontró usted tampoco con Alfonso Quinchanegua, ni con Danna Canizales, por tanto, nunca suministró ninguna información y por sustracción de materia no conoce usted a alias Pini, ni alias Pacho, pues no existe(n)”, señaló la Fiscalía en la imputación de cargos.