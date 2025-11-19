Defensa de Diego Cadena dice tener “pruebas” que comprometerían a narcochofer en supuesto complot contra Del Río y Cepeda

El abogado Iván Cancino, defensa de Diego Cadena, reveló que tiene todas las pruebas que demostrarían el contacto que le habría hecho Manuel Castañeda, conocido en el mundo del crimen como el narcochofer, para supuestamente armar un complot en contra del abogado Miguel Ángel del Río y el precandidato presidencial Iván Cepeda.

Esta versión se conoció después de que SEMANA reveló la denuncia de Ximena Bustamante, expareja de Del Río, quien señaló al abogado, al narcochofer y a un grupo de empleados de la firma como los presuntos responsables de armar un plan que la iba a terminar enredando con ese supuesto complot, que se conoció en medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para ese momento, Castañeda contó que Diego Cadena lo contactó por medio de un narco en un famoso club en Bogotá para que entregara información contra Del Río, pero el abogado Iván Cancino, defensa del conocido también como ‘aboganster’, tiene una versión completamente distinta.

Cancino se pronunció para preguntar: “¿Señor Manuel Castañeda, está usted seguro de que fue Diego Cadena quien lo buscó a usted o usted fue quien buscó a Diego Cadena? Porque nosotros tenemos todas las evidencias para demostrarle a la justicia cuál fue el orden y no le va a gustar a usted el resultado que podemos evidenciar”.

Esa fue la primera advertencia del abogado Cancino, que respondió de inmediato Miguel Ángel del Río a través de su cuenta en X, asegurando: “Tengo la evidencia de todo lo contrario y que se está presionando a la gente para cambiar versiones. Iván Cancino, Cadena fue quien buscó a Castañeda”.

Lo extraño es que, después de esa reunión, el narcochofer buscó a Del Río para contarle pormenores de una reunión en la que participó Ximena Bustamante, y después salió en medios de comunicación a decir que la expareja de su abogado era la responsable de filtrar esa información tanto a Cadena como a Abelardo de la Espriella, firma que ella buscó para iniciar un proceso penal contra Miguel Ángel.

Pero Cancino no se quedó ahí y le hizo otra pregunta al señalado como narcochofer:

“¿Usted, voluntariamente, sin la presencia de Diego Cadena en esa reunión, les entregó alguna prueba documental o grabaciones a las agencias americanas que involucraban a algunas de las personas que se mencionan en estos eventos? ¿Puede usted contestar esta pregunta y decir cuál era el contenido de esos documentos y grabaciones? ¿Por qué los tenía en su poder? ¿Con qué fines los entregó?”.

El narcochofer terminó reunido con agentes norteamericanos para entregar la información que supuestamente iba a afectar al abogado Miguel Ángel del Río y al precandidato presidencial Iván Cepeda con actividades de narcotráfico.

El precandidato presidencial, Iván Cepeda. | Foto: COLPRENSA

Cancino también les pidió a Del Río y al narcochofer: “¿Pueden ustedes aseverar alguna conversación telefónica, personal, por chat o por cualquier medio entre Diego Cadena y la señora Ximena, exesposa del abogado Miguel Ángel del Río?”.

Así, cuestionó uno de los principales argumentos de Del Río y de su cliente, al señalar a Ximena Bustamante como la responsable de entregar la información contra el abogado cercano al petrismo. Esas pruebas aún son desconocidas.

Cancino terminó dejando otras dos preguntas en el aire: “Señor Castañeda, ¿usted conoce al señor Rafael Macaussland? Señor Rafael Macaussland, ¿fue usted el socio que autorizó la entrada en la famosa reunión del Country Club, quién le pidió esa autorización, a quiénes autorizó y por qué motivos?

La versión que entregó el narcochofer a Del Río y a Ximena Bustamante el pasado 21 de mayo fue que Diego Cadena lo habría buscado por medio de un narco en un reconocido club en Bogotá para contarle el complot que se tendría armado contra las dos fichas cercanas al Gobierno, y hasta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Miguel Ángel del Río y Ximena Bustamante. | Foto: Semana

El abogado de Diego Cadena terminó aclarando: “Yo tengo una relación respetuosa y cordial con Miguel Ángel, y le digo a Miguel Ángel, por este lado no es, por aquí no es, preocúpese usted del señor Castañeda”.

¿Qué dice Diego Cadena?

Luego de que Ximena saliera a aclarar en SEMANA que no conoce a Diego Cadena, el abogado condenado por soborno en actuación penal en el caso relacionado con el expresidente Uribe salió en su cuenta de X a calificar a Manuel Castañeda como una persona “mentirosa”.

“El señor Manuel Castañeda ha hecho declaraciones en las que, de manera mentirosa, habla de un complot inexistente en contra de un abogado, de un senador de la República y de un ministro, lo cual ha puesto en peligro mi vida, la de mi familia y la de mi abogado. Ojalá la justicia llegue pronto y no permita que el señor Castañeda continúe haciéndole daño al país“, expresó Cadena.