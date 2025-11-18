Denuncian tráfico de influencias en la SAE de abogado cercano al petrismo; involucra al vicecontralor y a amigo de Nicolás Petro

El abogado Miguel Ángel del Río está en el ojo del huracán después de que su expareja Ximena Bustamante, lo denunciara en la Fiscalía General de la Nación por un supuesto entrampamiento que buscaría afectar al expresidente Uribe, las mentiras que habría dicho en la UNP para reforzar su esquema de seguridad y el tráfico de influencias que, al parecer, manejó en la SAE con el anterior presidente de esa entidad, Sebastián Caballero.

Los hechos involucran al vicecontrarol General de República, Carlos Mario Zuluaga, quien, supuestamente, se prestó para una “contraprestación” a un aplazamiento de una auditoria que le iba a realizar la Contraloría a la SAE, a cambio de “20 camionetas” que gestionaba con Del Río, contratado por la Sociedad de Activos por más de 400 millones de pesos.

Caballero era el anterior presidente de la SAE, quien llegó por recomendación del hoy ministro de Educación, Daniel Rojas, el responsable de contratar a la firma Miguel Ángel del Río Abogados con la entidad por la jugosa cifra de 428 millones de pesos.

El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga terminó salpicado con las supuestas irregularidades y el carrusel de favores en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Zuluaga explicó que sostuvo esa conversación con Del Río porque era asesor de la SAE y afirmó: “Es un asunto tramitado de manera formal y oficial entre la CGR y la SAE. Y obedece a la naturaleza de cooperación interinstitucional (...) La solicitud nunca se materializó por respuesta negativa de la SAE”.

Sobre la prórroga de la auditoría de la Contraloría a la SAE, Zuluaga manifestó: “Es un hecho común y corriente al que tienen derecho los sujetos vigilados. El mecanismo está establecido para garantizar el debido proceso y la contradicción”. Lo que sería una red de tráfico de influencias le habría permitido a Del Río una relación cercana con Sebastián Caballero, quien por chat también preguntó por “las especificaciones de las camionetas”, y hasta advertía al contratado Del Río que “están queriendo armar vainas”.

El amigo de Nicolás Petro

SEMANA conoció que una de las gestiones que habría hecho el abogado Del Río al interior de la SAE, tendría relación con Germán Londoño, el amigo y sombra de Nicolás Petro durante la campaña presidencial de su papá en 2022, quien lo habría amenazado en medio de la difícil situación con del hijo mayor del presidente con la justicia.

Germán Londoño (izq.), amigo y sombra de Nicolás Petro; el abogado Miguel Ángel del Río, Nicolás Petro y el congresista Pedro Flórez, ficha del empresario Euclides Torres. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Ximena Bustamante reveló: “Presencié la conversación entre Londoño y Miguel Ángel. Él estaba disgustado con Miguel porque no apoyó a Nicolás Petro. Le advierte de la posibilidad de contar sobre los favores que le pedía a la ministra de Minas (entonces Irene Vélez) para que tramitara unas licitaciones. También le dijo que tenía conocimiento de que Del Río había recibido dineros de Euclides (Torres). Miguel calma a Germán y le dice que le puede ayudar a conseguir un contrato. Germán le pide que sea por medio de su esposa”.

En los chats conocidos por SEMANA se evidencia que la hermana de Ximena, quien era asistente de la oficina, informó que llamaron de la SAE para saber el nombre y cuánto se le iba a pagar a la recomendada: la esposa de Londoño. Del Río recomendó ubicarla en Barranquilla y ponerle un salario de 10 millones de pesos.

El polémico empresario Euclides Torres es señalado de financiar la campaña de Petro. | Foto: suministrada a semana api

Esas conversaciones también reflejan la conversación que tuvo Del Río con Santiago Castaño, director comercial de la SAE y a quien Sebastián Caballero, anterior presidente de la entidad, lo puso en contacto para que hablaran de una oferta que tenía de una casa en Cartagena.

Castaño le informó cómo iba el proceso y finalmente le envió “la carta de aceptación” y le explicó que “hoy o mañana al correo de ellos con el cupón”. Las gestiones de Del Río le habrían permitido a un conocido suyo quedarse con una casa en la Ciudad Amurallada, que estaba bajo administración de la SAE, según Bustamante.