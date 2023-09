Eliminatorias rumbo a United 2026: “Con tantos cupos, la exigencia es la Copa América y hacer un buen Mundial”

“A mí me parece que ayer Colombia, pese a que en el primer tiempo no hay una lista larga de opciones ... Cuente el remate de Mateus, cuente no como opción en la estadística, porque no va a aparecer, pero sí como análisis el gol o la anulada de gol a Díaz. Y por qué digo que cuéntela, porque no es una jugada aislada, es una jugada elaborada en la que lamentablemente Borré se demora tres tiempos en tocar la pelota cuando debió haberlo hecho de primera”, argumentó Juan Felipe Cadavid.