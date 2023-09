“Rafael Santos es espectacular, se mata por el equipo”: Néstor Lorenzo se desbordó en elogios tras la victoria ante Venezuela

El estratega, además analizó el partido contra Venezuela: “Lo que me gustó fue que mientras no pudimos abrir el partido tuvimos paciencia, pero después tuvimos atrevimiento, mantuvimos la posesión y el dominio. El primer tiempo el rival nos cerró los caminos y nos complicó un poco”, apuntó el técnico.

“Desde que estamos en los 9 partidos no nos ha faltado gol, crepo que en uno solo. Tenemos muchas variantes por consolidar, muchos debutantes en el juego de hoy influyeron, pero están en formación. Sabíamos que so podía pasar, estar imprecisos. Fue también los nervios de los que jugador hoy por primera vez con Colombia”, agregó el estratega refiriéndose a los jugadores que debutaron en el partido contra Venezuela.

Sobre el partido, el técnico rescató el resultado y la primera parte, a pesar de que no lo dejó del todo satisfecho y esperaba más: “A veces hay que sufrir el partido el carácter del equipo se forja así. Venezuela es un rival duro, uno crece cuando gana, no cuando pierde, cuando pierde aprende. Me gustó el primer tiempo a pesar de las imprecisiones, nos reinventamos y tomamos el protagonismo, con eso me quedo”.