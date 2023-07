“Estoy dispuesto a canjearme por ellos”: padre de la sargento Karina Ramírez hace un llamado al ELN

Pasan los días y aún no se sabe nada del paradero de la sargento del Ejército Karina Ramírez y sus dos hijos, quienes fueron secuestrados entre los municipios de Fortul y Arauca por subversivos del ELN, de acuerdo con lo indicado con las Fuerzas Militares.

En Vicky en Semana, Gerardo Ramírez, papá de la sargento Karina Ramírez, hizo un llamado al grupo guerrillero. Le dijo que está dispuesto a canjearse por su hija y nietos.

“Si los tiene un grupo, sea el que sea, estoy dispuesto a canjearme por ellos, a irme a donde ellos me digan. Siempre lo he planteado desde que ellos desaparecieron y estoy dispuesto a que ellos regresen a casa. Y si hay que hacer intercambio por mi vida, yo lo hago, yo ya viví 60 años pasaditos. Si quieren que las cosas sean así, lo hago”, dijo Gerardo Ramírez.

Así mismo, el padre de la militar secuestrada junto a sus hijos, dijo en Vicky en Semana que él no tenía reparos de nada, con tal de lograr que sus familiares retornen a la libertad. También recalcó que los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de los “malos actos y malos gobiernos que han existido en este país”.

La sargento Ghislaine Karina Ramírez Chitiva. - Foto: Ejército Nacional

“No tengo reparos de nada, no me da miedo de nada (...) Yo le pido a ustedes, si me escuchan, si me ven, que respeten la vida de mi hija y mis nietos. Nosotros no tenemos que estar pagando las consecuencias de los malos actos de las personas. Nosotros somos personas que luchamos para salir adelante. Por favor, si me quieren contactar yo les dejo mi número telefónico. Si la tienen, que le den la libertad lo más pronto posible ”, agregó Gerardo Ramírez.

“Estas carreteras son solas, es tenebroso”

“Antes de salir de acá, ella se reportó ante el superior para decirle cómo iba. Entonces, acá ahora no se vengan a lavar las manos”, recordó Ramírez en el espacio de Vicky en SEMANA.

Durante el camino, la sargento Karina Ramírez mantuvo comunicación vía chat con su padre. Sin embargo, llegó un momento en que los mensajes dejaron de tener respuesta.

“Me da susto es porque estas carreteras son muy solas, papi (...). La verdad esto está como feo, todo tenebroso”, le dijo la sargento a su padre, en un audio enviado sobre las 2:00 p. m. del pasado lunes, 3 de julio, último día en que tuvieron comunicación.

Iván Velásquez, ministro de Defensa - Foto: NurPhoto via Getty Images

Según comentó el padre, dicho mensaje llegó cuando se desplazaba por una vía entre Yopal y Arauca.

De acuerdo con la información que se ha conocido hasta el momento, el secuestro de la sargento y su dos hijos habría ocurrido en Fortul, municipio de Arauca. El señor Gerardo Ramírez comentó que ni él ni su hija estaban familiarizados con esa región.

“Es más, por eso yo le dije que la acompañaba, o que la acompañara el hermano menor, que es ingeniero civil”, agregó. Sin embargo, la sargento Ramírez respondió que se iría sola; además, no había espacio extra en el vehículo, pues en la parte delantera iba la mascota y atrás los niños, con cobijas y almohadas.

ELN, grupo guerrillero que tendría en su poner a la militar y a sus hijos. - Foto: afp

Lo cierto es que desde la tarde el lunes festivo, día en que habría ocurrido el secuestro, la sargento Karina Ramírez ya iba con temor, pues, según le dijo a su padre, las carreteras eran muy solitarias y solo veía motocicletas en las que se desplazaban de a dos personas.

“En una parte me manifestó que habían pasado dos motos, se detuvo una, luego pasó la otra y, después, una de esas motos la adelantó y se le atravesó. Yo le dije: mami, si le llegan a golpear el carro o algo, no importa, continué”.