Es un absurdo y un revés al ambiente de paz que debe generarse: Comisionado de Paz sobre el secuestro de la sargento Karina Ramírez y sus hijos

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió al secuestro de la sargento Karina Ramírez y de sus dos hijos pequeños a manos del ELN en Arauca.

“Hemos rechazado contundentemente esa acción, toda acción de privación de la libertad de cualquier colombiana o colombiano es un absurdo”, dijo a su llegada a Buenaventura, Valle del Cauca, donde se llevará a cabo un consejo de seguridad con la presencia del presidente Gustavo Petro debido a la grave situación de orden público.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

La uniformada y sus hijos viajaban en un vehículo particular entre los municipios de Fortul y Arauca, cuando fueron interceptados por miembros del ELN, quienes se los habrían llevado con rumbo desconocido.

El frente Domingo Laín Sáenz de esa guerrilla tiene en su poder a la mujer y a los menores. El hecho poco antes de dar inicio al cese al fuego pactado entre esa guerrilla con el Gobierno nacional. Rueda señaló que este tipo de acciones son un revés para la paz.

“Manifestaciones de fuerza frente a un Gobierno que se manifiesta en disposición de cambiar las costumbres políticas, de enfrentar la desigualdad social, cada vez que un grupo violento que dice tener ideas políticas realiza este tipo de acciones está demostrando todo lo contrario”, agregó.

Autoridades verifican cada una de las amenazas. - Foto: Imágenes tomadas de cuentas de twitter @camilopicon01 y @charlessradio

El funcionario calificó el hecho como absurdo y le exigió su liberación al ELN con quien el Gobierno actualmente adelanta diálogos de paz.

“Estamos pidiendo la libertad inmediata de ella y de sus hijos, es un absurdo, ¿Qué tienen que ver unos niños con una privación de la libertad y una motivación política? Absolutamente nada y esto es un revés al ambiente de paz que debe generarse en este país.

Por su parte, el ministro de Defensa Iván Velásquez, dijo que la uniformada fue imprudente al transitar en esa zona.

“Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN es un acto de imprudencia”, aseguró el ministro Velásquez desde Buenaventura.

Y agregó: “también para todos los medios de fuerza pública, cuando tienen estas licencias para visitar a sus familias, por ejemplo, que tienen dos o tres días de permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido de parte del comandante de las Fuerzas Militares, se necesita que tengan unas medidas mínimas de prevención porque sabemos en qué situaciones y en qué territorios prácticos de esta naturaleza son aprovechadas por los grupos armados”.

El ministro también condenó el hecho y señaló que es paradójico que el ELN secuestre a la sargento Ramírez y a sus hijos, uno de ellos con autismo, horas antes del anuncio del cese al fuego.

“Estamos esperando a que muy pronto la liberen. El ELN tiene que dar muestras de su voluntad de paz, es incomprensible que el mismo día del cese hubieran cometido un secuestro de esta naturaleza. Ya ha habido comunicación en La Habana con jefes de esa organización en Arauca y pronto habrá una liberación, es lo que esperamos”, aseguró el minDefensa tras su llegada a Buenaventura, donde anunció que no habrá una militarización ante la ola de violencia a causa de la guerra entre Los Shottas y Los Espartanos.

En SEMANA, los padres de la sargento secuestrada por la guerrilla manifestaron que la instrucción que recibieron fue “ser pacientes”. Gerardo Ramírez, padre de la uniformada, le suplicó a los criminales del ELN que respeten la vida de su familia e incluso se ofreció para hacer un intercambio. “Puedo cambiarme por ellos, yo voy y me quedo allá. Yo ya he vivido mi vida y no es justo que ellos no puedan hacerlo”.