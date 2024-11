Fabio Andrade, colombiano elegido concejal en Weston, Florida, les sugiere a los inmigrantes aprender inglés en la era Trump: ¿por qué?

De acuerdo con Andrade, si hay algo importante que deben tener los inmigrantes es hablar el idioma inglés. No sin antes, afirmó que Trump no está en contra de esta población, siempre y cuando cumpla la Ley de los Estados Unidos.

“ Aprenda inglés, hable inglés. Porque cuando se quedan sin hablar inglés y los para un policía, sí se les puede presentar muchos problemas . Que porque no tiene papeles y la policía lo va a mandar al Departamento de Migración; eso no va a suceder. Aún en la Florida que es un Estado conservador y de cumplimiento de la Ley”, resaltó.

Así mismo, aseguró no creer que hayan redadas durante la administración Trump; algo que recordó sí acontecía cuando él llegó a los Estados Unidos, claro está, cuando había otro mandato en la Casa Blanca. “Habían redadas. Uno veía en la llegada del tren elevado en New York donde yo vivía, cuando llegaban los buses de Migración, paraba el tren, y ahí esperándolos. Eso no se va a ver, no son las intenciones de Trump”, agregó.