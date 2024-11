Donald Trump: 10 frases de su campaña que demuestran cómo será su presidencia en Estados Unidos

1. “Permitieron la entrada de criminales”

2. “Necesitamos muros”

3. “Ya no tenemos fronteras”

4. “Resultó que votaron a favor de eliminar Roe vs. Wade”

Otro de los temas más polémicos en los Estados Unidos también ha sido el derecho al aborto para las mujeres, más aún después de que se derogara la legislación de Roe vs. Wade, que estipulaba la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Puse a tres grandes jueces de la Corte Suprema y resultó que votaron a favor de eliminar Roe vs. Wade, y devolverlo a los estados” , aseguró Trump, que siempre ha tenido una posición ambigua frente a este tema.

5. “Nos va a llevar a la tercera guerra mundial”

6. “Se están comiendo a los perros”

7. “Biden se volvió mentalmente discapacitado, Kamala ya nació así”

8. “Odio a Taylor Swift”

9. “No vamos a tener a una presidenta socialista”

“Kamala no será vuestra primera mujer presidenta ... No vamos a tener a una presidenta socialista, especialmente a una mujer presidenta socialista. No lo vamos a tener. No vamos a tolerarlo. No va a pasar”, dijo en un mitín en Florida contra la vicepresidenta Harris.