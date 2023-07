Juan Fernando Petro: “Nicolás Petro hizo una campaña con éxito por su padre”

“Hay una especie de pacto inconsciente o pacto no expresado verbalmente, donde no hablamos de este tema. Yo no hablé nada de Nicolás, él no me habló de él. A mí sí me preguntó cómo iba mi caso, directamente: yo le dije: ‘estoy esperando lo mismo, que la Fiscalía diga, se pronuncie’. Pero no hablamos absolutamente nada”, dijo Juan Fernando Petro, quien aclaró que después de la captura de Nicolás Petro y su expareja, no ha vuelto a hablar con el jefe de Estado.