La estrategia de Petro tras invitar a los expresidentes a la Casa de Nariño, según Andrés Pastrana: “lo tiene que decir con anterioridad”

“No voy a validar esa política. Uno va a la Comisión Asesora cuando hay consensos o por lo menos cuando hay la posibilidad de opinar (...) lo que quería Petro es precisamente decir ‘aquí traigo a los expresidentes, valido con ellos, me tomo la foto con todos los expresidentes y valido mi política internacional’. No, cuando uno no está de acuerdo, lo tiene que decir con anterioridad. Uno no puede salir a validar una política del canciller Luis Gilberto Murillo y del presidente Petro de estar respaldando una narco dictadura”, dijo Pastrana en Vicky en Semana.