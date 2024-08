“Si usted revisa, no hay gasolina para los helicópteros, el único combustible que hay es para el helicóptero de la vicepresidenta”

Pastrana recordó la contingencia que recién se vivió en Colombia por la falta de gasolina para los aviones y se preguntó en qué país del mundo sucede eso y, aparte, nadie asume responsabilidad. “Hoy no hay gasolina para los aviones, hoy no tenemos gasolina para los aviones comerciales. Igualmente, si usted revisa, no hay gasolina para los helicópteros, no tenemos combustible tampoco para los aviones de la Fuerza Aérea. Hoy yo creo que el único combustible que hay es para el helicóptero de la vicepresidenta, ese sí tiene gasolina, y lo que estamos viendo es un abandono absoluto de nuestras fuerzas armadas”, señaló el expresidente Pastrana.