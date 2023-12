“La paz está muy lejos de lograrse”: Jorge Barón reflexiona sobre el país e insta a trabajar por la justicia social

Jorge Barón es toda una eminencia en la historia de la televisión colombiana. Durante más de medio siglo, El show de las estrellas, su programa insignia, ha llevado la alegría a diferentes territorios del país. De hecho, destaca que es un espacio en el que “todo es felicidad”.

En el espacio de Vicky en Semana, el carismático presentador contó que con su show han alcanzado un importante objetivo, llevando la música a la Colombia profunda y divirtiendo a miles de personas. “Donde se hace El show de las estrellas nunca se presenta el más mínimo inconveniente. Ni una toma guerrillera ni un muerto, no hay absolutamente nada”. Es más, aprovechó para contar una curiosa anécdota que ocurrió en Cartagena del Chairá.

“El párroco se acercó y me dijo: ‘Lo felicito, Jorge, porque hace ocho días no hay un muerto. Desde que usted está con su programa, cero muertos’. Es la gran satisfacción que le brinda a uno este programa porque le muestra a la gente que realmente los colombianos somos personas de bien. Los colombianos escuchamos, los colombianos podemos, algún día, llegar a tener esa paz tan admirada, pero siempre y cuando logremos una serie de condiciones, que no se hace con las balas, ni decretos, ni nada de eso. Yo creo que eso lo vamos a lograr”, expresó Barón.

A propósito de su deseo de paz, Jorge Barón también compartió su opinión respecto a por qué este deseo ha sido esquivo para el país.

“La paz total está muy lejos de lograrse. Primero tenemos que hablar de la justicia social. Primero tenemos que hablar de que los pobres no sean cada día más pobres, sino que los pobres se acerquen a los ricos. Que no tengamos tanta pobreza en Colombia. Que esos campesinos que tanto bien le hacen al país tengan la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar, se puedan preparar y no sigan en la ignorancia de siempre que los ha llevado a esa pobreza”, consideró.

Bajo su lectura, estos elementos figuran dentro de las causas por las cuales Colombia no ha logrado alcanzar la paz. “Está creciendo una generación un poco resentida por el hecho de venir siempre en esa situación tan desventajosa (...). Lo primero que tenemos que hacer, antes de invertir en armas, es invertir en educación”.

Jorge Barón. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“No hay interés de que haya paz”

Jorge Barón se siente orgulloso que haber visitado 900 municipios colombianos. Sin embargo, criticó la poca presencia institucional en la periferia. Incluso se atrevió a decir que más del 50 % de esos territorios ni siquiera tiene agua potable.

“No hay interés de que haya paz. Si yo puedo llegar, todo el mundo puede llegar. Pero hay sitios en esa Colombia profunda donde no llegan ni los políticos en campaña, donde no va nadie, entonces les toca a los campesinos una labor muy difícil para poder vender sus productos”, señaló Barón en el espacio de Vicky en Semana.

Jorge Barón. | Foto: Juan Carlos Sierra

Durante la entrevista, Barón sentenció que hace sus críticas con autoridad. En esa línea, indicó que ver las cosas desde Bogotá es “muy fácil”.